«Ак Барс» — «Динамо», шестой матч. Кудашов дождётся своего момента

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги продолжается, дальше — интереснее. Во вторник, 22 апреля, на льду стадиона «Ак Барс Арена» в Казани состоится шестой матч серии «Ак Барс» — «Динамо» Москва в 1/4 финала Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Москва 22 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.47, в то время как победа московского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 2.55. Разница в вероятности составляет всего лишь 1%.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.90. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в шестом матче серии. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.68.

Прогноз на шестой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Динамо» Москва (22.04.2025)

Кто бы мог подумать после второго матча этой серии, что всё обернётся именно так. Казанский «Ак Барс» умудрился утянуть у московского «Динамо» две победы на «ВТБ Арене». Сперва выиграл со счётом 5:3, а затем — 2:0. Понятно, что на домашнюю «Ак Барс Арену» команда вернулась в наилучшем настроении, которое только можно было представить.

Однако алаверды от Алексея Кудашова не заставило себя долго ждать. Бело-голубые не просто выиграли обе встречи в Казани и восстановили баланс в серии, они ещё и в третьей домашней встрече оказались сильнее. Это полностью меняет дело. Московской команде остался один шаг до выхода в полуфинал.

В шестом матче всё будет работать против «Ак Барса». Казанцам необходимо идти вперёд не только для того, чтобы сравнять счёт, но также и для того, чтобы извиниться перед болельщиками за два домашних поражения подряд. В какой-то степени это дополнительное давление, которое может вынудить хоккеистов нервничать, ошибаться и получать штрафы.

5 из 13 шайб в этой серии подопечные Анвара Гатиятулина пропустили в меньшинстве. А это около 40% от всего количества. Команде Алексея Кудашова торопиться уже некуда, форсировать события нет смысла. Особенно на выезде. Не исключено, что тренер попробует поймать соперника на ошибках. Судя по тому, что было, это вполне может получиться.

Если вынести за скобки две игры серии, когда команды не сумели преодолеть планку в четыре шайбы на двоих, то их историю очных встреч вполне можно охарактеризовать как результативную. Даже в этой серии умудряются забивать. В трёх из пяти матчей пробивался букмекерский «верх» по голам. При таких раскладах есть смысл подумать над ставкой «каждая команда забьёт больше 1.5 шайбы».

Ставка: каждая команда забросит больше 1.5 шайбы за 1.78.