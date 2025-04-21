«Нант» — «ПСЖ». Подготовка к «Арсеналу» началась

Четвертьфиналы отгремели, и еврокубковые соревнования взяли паузу. У команд есть возможность на неделе провести встречи на внутренней арене, которые по разным причинам были отложены. Во вторник, 22 апреля, на стадионе «Ля Божуар» в Нанте состоится перенесённый матч 29-го тура чемпионата Франции «Нант» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ» 22 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности. Победа «Нанта» оценивается в 7.20 — в районе 13% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 5.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Вероятный счёт — 2:1 в пользу гостей.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Нант» — «ПСЖ» (22.04.2025)

За несколько туров до конца сезона в чемпионате Франции «Нант» располагается на 14-й строчке. Отрыв от зоны вылета составляет три очка, от зоны стыков — столько же. Борьба за выживание для него уже наверняка продлится до последнего тура. Однако, несмотря на явный статус аутсайдера, этого клуба стоит опасаться.

Всё дело в результатах, которые «канарейки» показывают на финишном отрезке. Да, проиграли два из четырёх прошлых матчей первенства. Уступили прямому конкуренту «Гавру» (2:3) и набравшему неплохой ход под конец розыгрыша «Ренну (1:2). Но в обоих случаях даже рассчитывали на ничью, однако пропускали в концовках.

При этом подопечные Антуана Комбуаре умудрились одолеть на выезде «Ниццу» (2:1), а на своём поле — «Лилль» (1:0). А ведь оба клуба претендуют на финиш в еврокубковой зоне! С такими вводными, а также имея в запасе перенесённую встречу 29-го тура Лиги 1 с «ПСЖ», коллектив наверняка находится в хорошем настроении и не собирается вылетать.

С другой стороны, от игры с «ПСЖ» ему можно не ждать чего-то особенного. Парижский клуб недавно прошёл в полуфинал Лиги чемпионов, по сумме двух встреч обыграв английскую «Астон Виллу» (3:1 и 2:3). Чуть ранее досрочно стал чемпионом Франции, победив «Анже» (1:0), а ещё раньше разобрался с «Дюнкерком» (4:2) и вышел в финал Кубка Франции.

Думаете, Луису Энрике этого оказалось достаточно? Как бы не так. В первом матче в статусе чемпионов парижане одержали победу над «Гавром» (2:1). Ворота, к слову, защищал Матвей Сафонов. Теперь победная серия коллектива во французской Лиге 1 составляет 10 туров. Внушительная опасность для такого скромного клуба, как «Нант».

Тренерский штаб логично прибегает к ротации, ведь все силы сейчас сконцентрированы на подготовке к полуфиналу Лиги чемпионов, где предстоит сразиться с «Арсеналом». Кроме того, спустя трое суток после встречи с «Нантом» «ПСЖ» предстоит сыграть с «Ниццей». При таком графике без изменений в составе не обойтись.

Это должно повлиять на качество футбола парижан в предстоящей встрече. Пусть и незначительно. Мастерства и мотивации у гранда должно хватить, чтобы как минимум набрать очки и продлить беспроигрышную серию. Однако соперник, который пытается сохранить прописку, наверняка получит свои шансы в атаке и сможет их реализовать.

Ставка: обе забьют + «ПСЖ» не проиграет «Нанту» за 1.98.