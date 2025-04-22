Экспресс на Ла Лигу: «Барселона» всё ближе к золоту, Мамардашвили — к славе

Пока Лига чемпионов и остальные еврокубковые соревнования взяли паузу, чтобы подготовиться к полуфиналам, европейские клубы играют на внутренней арене. Сегодня, 22 апреля, следим за чемпионатом Испании вместе с экспрессом на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка»

В первом круге каталонцы буднично разгромили «Мальорку» со счётом 5:1. Сине-гранатовые не смогли победить только в 1 из 14 предыдущих очных встреч. Та самая игра проходила в городе Пальма-де-Мальорка и завершилась вничью — 2:2. Теперь же сенсации не предвидится.

Да, «Мальорка» проводит весьма неплохой по собственным меркам сезон. Занимает седьмое место в чемпионате. Набрала на одно очко больше, чем «Сельта». Только если дома красно-чёрные уступили разгромно, на выезде им тем более ловить нечего. Они выиграли только 6 из 15 встреч Примеры в гостях.

У «Мальорки» значительно хуже состав и рисунок игры. «Сельта» нашла чем ответить каталонцам за счёт хорошей вариативности в атаке и наличия неплохих исполнителей. Красно-чёрным совсем нечем крыть козыри «Барселоны». В среднем за матч в чемпионате Испании они забивают 0,9 мяча.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Эспаньол»

Борьба за выживание вдохновила «Валенсию» и «Эспаньол» на подвиги. Преодолев трудности, соперники поднялись в середину турнирной таблицы чемпионата Испании. И этого им мало! Набрали такой бодрый ход, каким не могут похвастаться борющиеся за попадание в еврокубки команды.

«Летучие мыши» и вовсе словно в Лигу чемпионов нацелились. Не знают поражений в Примере уже на протяжении семи встреч. Ничьих три, и все — на выезде. Остальное — победы. «Оранжевые» победили даже мадридский «Реал» (2:1) и «Севилью» (1:0). Карлос Корберан подаёт пример молодым тренерам.

Доказывает, что нет ничего невозможного и грузинский голкипер Георгий Мамардашвили, права на которого принадлежат «Ливерпулю». Вратарь набрал сумасшедшую форму. «Эспаньолу» будет трудно, потому что встреча пройдёт в Валенсии, а хуже каталонцев на выезде играют только три команды в Ла Лиге.

Экспресс на матчи чемпионата Испании 22 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Барселоны» в матче с «Мальоркой» + тотал больше 3.5 мяча за 2.46.

победа «Барселоны» в матче с «Мальоркой» + тотал больше 3.5 мяча за 2.46. Ставка 2: «Валенсия» не проиграет «Эспаньолу» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.

Общий коэффициент: 2.46 х 2.12 = 5.21.