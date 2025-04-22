Экспресс с коэффициентом 7.11: «Манчестер Сити» под угрозой, «Динамо» бьёт «Ак Барс»

Сегодня, 22 апреля, несмотря на будний день, в мире спорта достаточно много интересных событий. И чемпионаты Англии и Франции, и плей-офф КХЛ. Авторы «Чемпионата» выбрали некоторые из матчей и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва

В шестом матче всё будет работать против «Ак Барса». Казанцам необходимо идти вперёд не только для того, чтобы сравнять счёт, но также и для того, чтобы извиниться перед болельщиками за два домашних поражения подряд. В какой-то степени это дополнительное давление, которое может вынудить хоккеистов нервничать, ошибаться и получать штрафы.

5 из 13 шайб в этой серии подопечные Анвара Гатиятулина пропустили в меньшинстве. А это около 40% от всех. Команде Алексея Кудашова торопиться уже некуда, форсировать события нет смысла. Особенно на выезде. Не исключено, что тренер попробует поймать соперника на ошибках. Судя по тому, что было, это вполне может получиться.

Если вынести за скобки две игры серии, когда команды не сумели преодолеть планку в четыре шайбы на двоих, то их очные встречи вполне можно охарактеризовать как результативные. Даже в этой серии умудряются забивать. В трёх из пяти матчей пробивался букмекерский «верх» по голам. При таких раскладах есть смысл подумать над ставкой «каждая команда забьёт больше 1.5 шайбы».

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Соперники спорят за право выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» набрал на одно очко больше, но на последнем отрезке сезона убедительнее смотрится именно «Астон Вилла». Несмотря на то что встреча пройдёт на стадионе «Этихад», в победу бирмингемцев верится чуть больше.

Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли только три из шести предыдущих матчей чемпионата Англии. Обыграли аутсайдеров. На бирмингемцев же сильное воздействие оказали зимние трансферы. Унаи Эмери классно встроил в свою систему взятых в аренду футболистов. «Львы» выиграли шесть из семи последних матчей АПЛ.

Экс-тренер «Спартака» и «Севильи» создал здоровую конкуренцию за место в составе. За счёт этого у «Астон Виллы» значительно возросла результативность. В этих семи встречах бирмингемцы забили 14 мячей. У «Манчестер Сити» же в лазарете основной голкипер, практически все защитники и Родри. Гости могут зацепиться за ничью.

Прогноз на матч «Нант» — «ПСЖ»

Парижский клуб недавно вышел в полуфинал Лиги чемпионов, по сумме двух встреч обыграв английскую «Астон Виллу» – 5:4 (3:1 и 2:3). Чуть ранее досрочно стал чемпионом Франции, победив «Анже» (1:0), а ещё раньше разобрался с «Дюнкерком» (4:2), пробившись в финал Кубка Франции. Думаете, Луису Энрике этого достаточно? Как бы не так. В первом матче в статусе чемпионов парижане одержали победу над «Гавром» (2:1). Победная серия составляет 10 игр.

Тренерский штаб логично прибегает к ротации, ведь все силы сейчас сконцентрированы на подготовке к полуфиналу Лиги чемпионов, где предстоит сразиться с «Арсеналом». Кроме того, спустя трое суток после встречи с «Нантом» «ПСЖ» предстоит сыграть с «Ниццей». При таком графике без изменений в составе не обойтись.

Это должно повлиять на качество футбола парижан в предстоящей встрече. Пусть и незначительно. Мастерства и мотивации у гранда должно хватить, чтобы как минимум набрать очки и продлить беспроигрышную серию. Однако соперник, который пытается сохранить прописку, наверняка получит свои шансы в атаке и сможет их реализовать.

Экспресс на спорт 22 апреля 2025 года

Ставка 1: каждая команда забросит больше 1.5 шайбы в матче «Ак Барс» — «Динамо» М за 1.78.

каждая команда забросит больше 1.5 шайбы в матче «Ак Барс» — «Динамо» М за 1.78. Ставка 2: «Астон Вилла» не проиграет «Манчестер Сити» за 2.02.

«Астон Вилла» не проиграет «Манчестер Сити» за 2.02. Ставка 3: обе забьют + «ПСЖ» не проиграет «Нанту» за 1.98.

Общий коэффициент: 1.78 х 2.02 х 1.98 = 7.11.