«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Что творят победы над «Реалом»! «Канониры» шикарны

23 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 23 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.46, что составляет примерно 68% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 7.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (23.04.2025)

Вашему вниманию – лондонское дерби, но градус напряжения далеко не так высок, как если бы «Арсенал» принимал «Челси» или «Тоттенхэм». Всё из-за того, что между соперниками пропасть в исполнительском мастерстве. Стоят совершенно разные задачи на сезон.

«Канониры» спокойно решают вопрос с попаданием в следующий розыгрыш Лиги чемпионов и попутно готовятся к полуфиналу самого престижного клубного международного турнира с «ПСЖ». Во встрече предыдущего тура АПЛ безмятежно разгромили на выезде «Ипсвич» (4:0).

Победы над мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов сформировали новые нейронные связи в головах подопечных Микеля Артеты. Пропала та нотка тревожности, которая помешала выиграть АПЛ в позапрошлом и прошлом сезонах. Кажется, это теперь совсем другая команда, ментально гораздо более устойчивая.

«Кристал Пэлас» не является каким-то запредельно сложным соперником для «Арсенала». Даже когда не всё получалось, «канониры» не теряли очки. Выиграли шесть последних очных встреч. В пяти из шести матчей забили два гола и больше. Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТБ 1.5 мяча, можно с коэффициентом 1.77.

Предпосылок к сенсации не наблюдается. В трёх предыдущих турах АПЛ «Кристал Пэлас» уступил «Манчестер Сити» (2:5) и «Ньюкаслу» (0:5), а также не без везения зацепился за ничью с совсем раскиснувшим на последнем отрезке сезона «Борнмутом» (0:0). Да уж, похвастаться тут нечем. Плохи дела.

Атака же «канониров» вошла во вкус. Футболисты по-хозяйски чувствовали себя в штрафной площади «Ипсвича», пятками играли. Это не пижонство. Просто радующее глаз нейтрального болельщика красивое техническое действие. Только подтверждает, что «Арсенал» стал чувствовать себя значительно увереннее. Защите «орлов» придётся несладко.

Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 1.5 мяча за 1.77.