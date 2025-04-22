«Хетафе» — «Реал». Анчелотти вынудит «Барселону» оглядываться

23 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Хетафе» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Хетафе» — «Реал» 23 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.82, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Хетафе» — «Реал» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал» (23.04.2025)

Можно сказать, что «Хетафе» уже решил поставленную на сезон задачу. Понижение в дивизионе ему не грозит. Тёмно-синие расположились на 12-й строчке в турнирной таблице. Отрыв от располагающихся в зоне вылета соперников большой. Должно случиться чудо, чтобы они потеряли прописку в Примере.

Отчасти с этим связаны последние результаты. «Хетафе» расслабился, проиграл пять из восьми предыдущих матчей чемпионата Испании. Впрочем, на домашнюю встречу с мадридским «Атлетико» тёмно-синие настроились как надо и в результате одержали победу со счётом 2:1. Интрига!

В первом круге «Реал» победил со счётом 2:0. Мог забить ещё, но на высоте был голкипер тёмно-синих Давид Сория, плюс защитники не упрощали задачу. Заблокировали ряд ударов из убойных позиций. А вообще, история очных встреч всецело на стороне «Реала». Мадридцы выиграли шесть предыдущих матчей.

Это тот случай, когда силы совсем не равны. «Хетафе» может надеяться только на то, что у подопечных Карло Анчелотти не пойдёт игра. Исключать такую вероятность нельзя. Механизмы работают с перебоями. Не хватает стабильности в атаке. Нет согласованности в действиях и взаимопонимания.

С другой стороны, время всё отладить у итальянского тренера есть. Мотивирует его шанс лишить «Барселону» золота. После вылета из Лиги чемпионов «сливочные» крайне настроены обыграть каталонцев в Кубке Испании и обойти в турнирной таблице Примеры.

Во встрече предыдущего тура Ла Лиги «галактикос» победили «Атлетик» из Бильбао. «Класико» завершилось со счётом 1:0. Единственный гол шикарным ударом с лёта забил Федерико Вальверде на 90+3-й минуте. В каждом оставшемся до конца сезона матче мадридцы будут сражаться до победного.

Добавляет уверенности в том, что «Реал» обыграет «Хетафе», возможное возвращение в состав лучшего бомбардира команды Килиана Мбаппе. Сообщается, что французский нападающий точно сможет сыграть в финале Кубка Испании с «Барселоной». Это может приободрить его одноклубников.

Ставка: победа «Реала» за 1.82.