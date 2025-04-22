«Алавес» — «Реал Сосьедад». Ни Захаряна, ни денег, ни альтернативы

Россиянин – в лазарете, а у клуба нет классных исполнителей. Соперник воспользуется.

23 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Алавес» примет «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в городе Витория. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Алавес» — «Реал Сосьедад» 23 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Алавеса» предлагается с коэффициентом 2.34, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Алавес» — «Реал Сосьедад» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Реал Сосьедад» (23.04.2025)

По-хорошему, «Алавес» не должен бороться за выживание. У семи команд Примеры показатель xG хуже. У «Реала Сосьедад» в том числе. Команда Эдуардо Коудета показывает приятный глазу командный футбол, но часто подводит завершение. В среднем за встречу в Ла Лиге забивает 1,1 мяча. Впрочем, у соперника результативность ещё ниже — в среднем один гол за матч.

«Алавес» располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, то есть в зоне вылета. Мотивации хоть отбавляй. Отставание от идущего на безопасной 17-й строчке «Лас-Пальмаса», который сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, составляет всего одно очко. Есть хорошие шансы обойти конкурента.

Заряженный желанием сохранить прописку в элитном дивизионе «Алавес» проиграл только два из семи предыдущих матчей Примеры. Обидно уступил «Райо Вальекано» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:1). Календарь был не подарок. Бо́льшая часть соперников на подъёме или из верхней части турнирной таблицы.

С «Реалом Сосьедад» не будет легко, но шансы выиграть неплохие. Для бело-голубых сезон складывается, по их собственным меркам, совсем неудачно. Они крайне нестабильны. Выиграли всего лишь две из семи последних встреч Примеры. Опустились на девятое место в турнирной таблице.

Эмоциональное состояние подавленное. Судя по игре, подопечные Иманола Альгуасиля уже не верят, что получится наверстать отставание от зоны еврокубков. Футболисты не всегда дорабатывают до конца, не наблюдается огонька в их глазах. Многое не получается.

Ослабляют «Реал Сосьедад» и кадровые потери. К слову, Альгуасиль заявил, что экс-полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян дальше всех от возвращения в состав. Всего в этом сезоне россиянин принял участие лишь в четырёх встречах. Совсем печально.

Обилие травм губит игроку карьеру. И в то же время клуб сильно страдает. Получает удар по кошельку, утрачивает конкурентоспособность. Защита у «Реала Сосьедад» работает хорошо, а вот элитных исполнителей — дефицит.

Ставка: «Алавес» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.