«Локомотив» — «Авангард», седьмой матч. Осторожность — залог успеха

Вот и добрались до решающих встреч четвертьфинала Кубка Гагарина. В среду, 23 апреля, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» состоится седьмой матч серии «Локомотив» Ярославль — «Авангард» Омск. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт после шести игр равный: 3-3.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард» 23 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа омского «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается в 3.40 — около 29%.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.80. Вместе с тем аналитики считают, что седьмой матч серии не получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.04.

Прогноз на седьмой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» (23.04.2025)

Как и ожидалось, эта серия затянулась и добралась до седьмой встречи. Для начала вспомним, как она развивалась. После четырёх побед подряд над «Торпедо» в первом раунде и длительного простоя «Локомотив» получил от «Авангарда» разгромные 1:4 в первом домашнем матче. Во втором удалось отомстить с зеркальным счётом и восстановить баланс в серии.

Дальше ярославский клуб соорудил две победы в Омске и практически шагнул одной ногой в следующую стадию. Однако Ги Буше вновь показал свои тактические способности. Настолько адаптировался к приёмам своего визави, что мотивировал омских хоккеистов сначала выиграть в Ярославле со счётом 3:2, а затем и дома — со счётом 3:0.

Теперь серия вернулась в ту точку, откуда стартовала. Только у соперников больше нет права на ошибку. За хозяев будет играть домашняя атмосфера и, вероятно, чуть более свежие ноги. Всё-таки для них это суммарно 11-я игра, в то время как оппоненты уже провели на льду в плей-офф 12 встреч. С другой стороны, гости, кажется, здорово адаптировались к предлагаемому хоккею.

Букмекеры не зря прогнозируют вязкую игру с обилием борьбы и сравнительно небольшим количеством заброшенных шайб. «Локомотив» в принципе весь сезон играет на результат, довольно прагматичен и местами прост. «Авангард» же принял эти правила, он осторожен и готов к мясорубке, как выразился главный тренер клуба Ги Буше после шестой встречи.

Кто в итоге пройдёт дальше — предугадать невозможно. Сейчас такая стадия серии, когда всё будут решать нюансы. Даже та же домашняя атмосфера может негативным образом отразиться на ярославцах. Помимо поддержки, здесь и давление! Однако чего явно не стоит ожидать, так это голевого парада в самом начале седьмой встречи.

За шесть матчей на двоих «Локомотив» и «Авангард» забросили 29 шайб, и на первую двадцатиминутку из них пришлись всего лишь четыре. В то время как на вторые 20 минут игры пришлось 14. Нет никаких видимых предпосылок к тому, что тенденция и подход сторон поменяются. Вероятно, соперники начнут предельно осторожно, боясь пропустить первыми, а второй период проведут более открыто.

Ставка: второй период результативнее первого за 2.00.