«Интер» — «Милан». Месть за Суперкубок

Пока еврокубковые соревнования взяли паузу, можно заняться делами на внутренней арене. В среду, 23 апреля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан». Стартовый свисток миланского дерби запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан» 23 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время предлагается с коэффициентом 2.04, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа «Милана» по итогам 90 минут игры оценивается в 3.80, а на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» (23.04.2025)

«Интер» так устал от двухматчевого противостояния с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов (2:1 и 2:2), что в последней встрече прервал свою внушительную беспроигрышную серию. Первое поражение с 16 февраля «нерадзурри» нанесла «Болонья». Матч 33-го тура чемпионата Италии проходил на выезде и завершился минимальной победой соперника, хотя закономернее смотрелась бы ничья.

Дополнительную головную боль для Симоне Индзаги создаёт участие во всех турнирах сразу. «Нерадзурри» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где проведут как минимум две встречи с «Барселоной», которая сейчас очень опасна. Кроме того, они по-прежнему спорят с «Наполи» за скудетто в Серии А. За пять туров до конца сезона опережают конкурента лишь по дополнительным показателям.

А тут ещё и Кубок Италии, которым сложно будет пожертвовать. До выхода в финал остался последний шаг, бросать глупо. Вот только «Милан» не даст спокойной жизни. С одной стороны, конечно, «россонери» не так уж впечатляют, в отличие от соседей. В турнирной таблице чемпионата Италии идут далековато от еврокубковой зоны, а из Лиги чемпионов вылетели ещё в феврале.

После прихода Сержиу Консейсау удалось выиграть Суперкубок Италии. Причём именно у «Интера». Однако на этом подвиги заканчиваются. «Россонери» показывают очень нестабильные результаты: могут разгромить «Удинезе» (4:0), но уступить «Аталанте» (0:1) и «Наполи» (1:2). При этом у них ещё и с обороной проблемы. Если вынести за скобки матч с удинцами, они пропускают в каждой встрече с середины февраля.

С другой стороны, конкретно на соседа «Милан» научился настраиваться. Начиная с сентября 2024 года провёл с «Интером» четыре встречи в разных турнирах, забил семь мячей и ни разу не проиграл. На этот раз тоже наверняка сможет забить и осложнить жизнь сопернику. Хотя в более стабильных «нерадзурри» всё же верится больше. Вероятно, обе команды забьют, однако номинальные гости не проиграют в основное время.

Ставка: обе забьют + «Интер» не проиграет «Милану» за 2.05.