Экспресс с коэффициентом 12.5: «Интер» мстит «Милану», «Арсенал» на кураже после «Реала»

Еврокубковые соревнования взяли паузу, поэтому можно сделать некоторые дела на внутренней арене. Сегодня, 23 апреля, много интересных футбольных матчей. Выбрали самые яркие и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Интер» — «Милан»

«Интер», разумеется, будет фаворитом, но есть пара нюансов. Дополнительную головную боль создаёт участие во всех турнирах сразу. «Нерадзурри» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где проведут как минимум две встречи с «Барселоной». Кроме того, они по-прежнему спорят с «Наполи» за скудетто в Серии А. А тут ещё и Кубок Италии, которым сложно будет пожертвовать. До выхода в финал остался последний шаг, бросать глупо.

А «Милан» не даст спокойной жизни. «Россонери» не так уж впечатляют. В чемпионате Италии идут далековато от еврокубковой зоны, из Лиги чемпионов вылетели ещё в феврале. После прихода Сержиу Консейсау удалось выиграть Суперкубок Италии. Причём именно у «Интера». Но на этом подвиги заканчиваются. Команда показывает очень нестабильные результаты и регулярно пропускает.

С другой стороны, конкретно на соседа «Милан» научился настраиваться. Начиная с сентября 2024 года провёл с «Интером» четыре встречи в разных турнирах, забил семь мячей и ни разу не проиграл. На этот раз тоже наверняка сможет забить и осложнить жизнь сопернику. Хотя в более стабильных «нерадзурри» всё же верится больше. Вероятно, обе команды забьют, но номинальные гости не проиграют в основное время.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Вашему вниманию – лондонское дерби, однако градус напряжения далеко не так высок, как если бы «Арсенал» принимал «Челси» или «Тоттенхэм». Всё из-за того, что между соперниками пропасть в плане исполнительского мастерства. Стоят совершенно разные задачи на сезон.

«Канониры» спокойно решают вопрос с попаданием в следующий розыгрыш Лиги чемпионов и попутно готовятся к полуфиналу самого престижного клубного международного турнира с «ПСЖ». Во встрече предыдущего тура АПЛ разгромили на выезде «Ипсвич» (4:0). Они сейчас очень хороши, поверили в себя, выбив мадридский «Реал».

«Кристал Пэлас» не является каким-то запредельно сложным соперником для «Арсенала». Даже когда не всё получалось, «канониры» не теряли очки. Выиграли шесть последних очных встреч. В пяти из шести матчей забили два гола и больше. Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТБ 1.5 мяча, можно с коэффициентом 1.77.

Прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад»

По-хорошему, «Алавес» не должен бороться за выживание. У семи команд Примеры показатель xG хуже. У «Реала Сосьедад» в том числе. Команда Эдуардо Коудета показывает приятный глазу командный футбол, но часто её подводит завершение. В среднем за встречу в Ла Лиге забивает 1,1 мяча. Впрочем, у соперника результативность ещё ниже — в среднем один гол за матч.

Заряженный желанием сохранить прописку в элитном дивизионе «Алавес» проиграл только два из семи предыдущих матчей Примеры. Обидно уступил «Райо Вальекано» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:1). Календарь был не подарок. Бо́льшая часть соперников на подъёме или из верхней части турнирной таблицы.

С «Реалом Сосьедад» не будет легко, но шансы выиграть неплохие. Для бело-голубых сезон складывается, по их собственным меркам, совсем неудачно. Они крайне нестабильны. Выиграли всего лишь две из семи последних встреч Примеры. Эмоциональное состояние подавленное. Ослабляют команду и кадровые потери. Набрать очки с таким соперником вполне можно. Хотя голевого парада не будет.

Прогноз на матч «Хетафе» — «Реал»

Можно сказать, что «Хетафе» уже решил поставленную на сезон задачу. Понижение в дивизионе команде не грозит. Тёмно-синие расположились на 12-й строчке в турнирной таблице. Отрыв от располагающихся в зоне вылета соперников большой. Должно случиться чудо, чтобы они потеряли прописку в Примере. Вряд ли они чем-то удивят мадридцев.

В первом круге «Реал» победил со счётом 2:0. Мог забить ещё, но на высоте был голкипер тёмно-синих Давид Сория, плюс защитники не упрощали задачу. Заблокировали ряд ударов из убойных позиций. А вообще, история очных встреч всецело на стороне «Реала». Мадридцы выиграли шесть предыдущих матчей.

Во встрече предыдущего тура Ла Лиги «галактикос» победили «Атлетик» из Бильбао. «Класико» завершилось со счётом 1:0. Единственный гол шикарным ударом с лёта забил Федерико Вальверде на 90+3-й минуте. В каждом оставшемся до конца сезона матче мадридцы будут сражаться до победного, чтобы догнать «Барселону».

Экспресс на футбол 23 апреля 2025 года

Ставка 1: обе забьют + «Интер» не проиграет «Милану» за 2.05.

обе забьют + «Интер» не проиграет «Милану» за 2.05. Ставка 2: победа «Арсенала» в матче с «Кристал Пэлас» + тотал больше 1.5 мяча за 1.77.

победа «Арсенала» в матче с «Кристал Пэлас» + тотал больше 1.5 мяча за 1.77. Ставка 3: «Алавес» не проиграет «Реалу Сосьедад» + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

«Алавес» не проиграет «Реалу Сосьедад» + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90. Ставка 4: победа «Реала» в матче с «Хетафе» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.05 х 1.77 х 1.90 х 1.82 = 12.5.