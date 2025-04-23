Экспресс на Кубок Гагарина: мясорубка в Ярославле, «Спартак» упустил шанс

Сегодня, 23 апреля, пройдут седьмые матчи четвертьфинала Кубка Гагарина в парах «Локомотив» — «Авангард» и «Салават Юлаев» — «Спартак». Собрали для вас специальный экспресс на решающие игры.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард»

Букмекеры не зря прогнозируют вязкую игру с обилием борьбы и сравнительно небольшим количеством заброшенных шайб. «Локомотив» в принципе весь сезон играет на результат, довольно прагматичен и местами прост. «Авангард» же принял эти правила, он осторожен и готов к «мясорубке», как выразился главный тренер клуба Ги Буше после шестой встречи.

Кто в итоге пройдёт дальше — предугадать невозможно. Сейчас такая стадия серии, когда всё будут решать нюансы. Даже та же домашняя атмосфера может негативным образом отразиться на ярославцах. Помимо поддержки, здесь и давление! Однако чего явно не стоит ожидать, так это голевого парада в самом начале седьмой встречи.

За шесть матчей на двоих «Локомотив» и «Авангард» забросили 29 шайб, и на первую двадцатиминутку из них пришлись всего лишь четыре. В то время как на вторые 20 минут игры — 14. Нет никаких видимых предпосылок к тому, что тенденция и подход сторон поменяются. Вероятно, соперники начнут предельно осторожно, боясь пропустить первыми, а второй период проведут более открыто.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак»

«Спартак», казалось, уже был одной ногой в следующем раунде плей-офф КХЛ. Начав серию с крупного поражения в Уфе, московский клуб выиграл трижды подряд. Оставался последний шаг, одна победа, чтобы закрыть все вопросы и спокойно готовиться к следующему сопернику.

Однако в пятой встрече выиграть в Уфе не получилось, хотя дошло дело до овертайма. А в шестом матче красно-белые уступили на своём льду. Тоже в овертайме. Теперь серия вернулась в Башкортостан, и столичному клубу остаётся уповать только на везение.

Главный козырь «Салавата Юлаева» — игра на домашней арене. Во время регулярки команда была лучшей по набранным очкам на своём льду, а из семи домашних матчей в плей-офф выиграла шесть с общим счётом 30:9. К слову, в пяти встречах дело завершалось в основное время. Так что «Спартак» свой шанс упустил.

Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 23 апреля

Ставка 1: второй период результативнее первого в матче «Локомотив» — «Авангард» за 2.00.

второй период результативнее первого в матче «Локомотив» — «Авангард» за 2.00. Ставка 2: «Салават Юлаев» обыграет «Спартак» за 2.14.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.14 = 4.28.