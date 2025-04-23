«Атлетико» — «Райо Вальекано». Мадридское дерби взбодрит Симеоне

24 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» примет «Райо Вальекано». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Атлетико» — «Райо Вальекано» 24 апреля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.60, что составляет приблизительно 62% вероятности. Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 6.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетико» — «Райо Вальекано» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Райо Вальекано» (24.04.2025)

В матче предыдущего тура чемпионата Испании «Атлетико» бездарно проиграл борющемуся за выживание аутсайдеру со счётом 0:1. Создал мало моментов, упустил несколько подвернувшихся возможностей забить и пропустил из-за кошмарного «привоза» защитников на 90+3-й минуте.

Количество брака в игре подопечных Диего Симеоне возросло. Это ещё повезло, что «Лас-Пальмас» не забил больше. До этого «матрасники» пропустили два мяча во встрече с замыкающим турнирную таблицу чемпионата Испании «Вальядолидом». Складывается впечатление, что они уже просто отбывают номер.

А какая теперь уже разница? Многообещающий сезон загублен. «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также сильно отстал от лидирующей «Барселоны». Принципиальность мадридского дерби обязана разогнать кровь в жилах подопечных Симеоне. В атаке должно стать повеселее. Хулиан Альварес, Александр Сёрлот и Антуан Гризманн, слово за вами.

Дополнительная мотивация – не расстроить болельщиков. На своём поле в текущем розыгрыше Примеры «матрасники» всего пять раз потеряли очки (четыре ничьих и одно поражение). Встреча с «Райо Вальекано» в первом круге завершилась вничью — 1:1. Чем порадуют на этот раз?

«Райо Вальекано» подходит к матчу в ещё более скверной форме, нежели «Атлетико». «Молнии» выдали шикарный отрезок, проведя девять встреч в Ла Лиге кряду без поражений, но на эмоциональном подъёме проглядели предпосылки к спаду. Выиграли только один из девяти последних матчей первенства.

Вся надежда на то, что настрой на дерби сподвигнет «Райо Вальекано» показать свой лучший футбол. Внушает оптимизм ничья с набравшей отменный ход «Валенсией» (1:1) в предыдущем туре чемпионата Испании. При этом только в одной из пяти последних очных встреч «молнии» не сумели забить. Так что ждём голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 2.05.