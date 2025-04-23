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Вашингтон — Монреаль, прогноз на матч Кубка Стэнли 24 апреля 2025, во сколько, где смотреть, прямая трансляция, ставки на плей-офф

«Вашингтон» — «Монреаль», второй матч. Тренер не может — Овечкин поможет
Алексей Анисимов
«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз на матч
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Россиянину уже 39 лет, а он по-прежнему тащит в плей-офф.

Александр Овечкин успел побить рекорд Уэйна Гретцки и теперь может полностью сконцентрироваться на Кубке Стэнли. В четверг, 24 апреля, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится второй матч серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» в плей-офф НХЛ. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 24 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.88, что приблизительно составляет 53% вероятности. Победа «Монреаль Канадиенс» по итогам трёх периодов оценивается в 3.30 — около 30% вероятности.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.70. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.79. Гол Александра Овечкина идёт за 1.42 (70% вероятности).

Прогноз на второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Монреаль» (24.04.2025)

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для того чтобы Александр Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки в этом сезоне, Спенсер Карбери сделал акцент на атаке в ущерб обороне. С того момента, как российский форвард переписал историю, прошла половина месяца, или пять матчей регулярного чемпионата НХЛ. Однако тренерский штаб не сумел откатиться к лучшей форме.

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За пять игр на финишном отрезке регулярки «Вашингтон» пропустил 21 шайбу. Для одного из лидеров и претендентов на Кубок Стэнли это очень неприятный показатель перед стартом плей-офф. При этом подкачала не только оборона, но и атака. Выиграть получилось у «Каролины» (5:4 Б) и «Айлендерс» (3:1). Но суммарные 1:11 от «Коламбуса» и 2:5 от «Питтсбурга» разочаровали.

В первом матче серии с «Монреаль Канадиенс» «столичные» сумели добыть победу со счётом 3:2. Правда, победная шайба была заброшена в овертайме. Здесь стоит отметить два момента. Во-первых, «Кэпиталз» пропустили дважды в третьем периоде и упустили преимущество в две шайбы, которое вымучивали на протяжении двух периодов до этого. А ведь играли дома!

Второй момент — игра Александра Овечкина. После рекорда капитан не успокоился и снова продемонстрировал лидерские качества. Россиянину уже 39 лет, а он оформил дубль и отдал голевую передачу в первом матче серии. Причём один из голов оказался победным. Пока прёт, имеет смысл ждать от него новых достижений. Крайне вероятно, что «Кэпиталз», в том числе благодаря капитану, выиграют и второй матч.

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Дело в том, что класс сейчас у «Вашингтона» будет повыше. А «Монреаль Канадиенс» не впечатляет. Канадцы забрались в плей-офф впервые за долгое время, но сделали это со скрипом. Заняли восьмое место в Восточной конференции, набрав 91 очко. Отрыв от ближайшего преследователя — два очка. Строго говоря, это отличный соперник для «столичных», чтобы вкатиться. И те уже вкатываются.

Ставка: «Вашингтон» победит «Монреаль» за 1.88.

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