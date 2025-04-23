«Осасуна» — «Севилья». Бывшему тренеру сборной Армении нужно время

Результат будет, но не сразу. Впереди много работы.

24 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Осасуна» примет «Севилью». Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Осасуна» — «Севилья» 24 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Осасуны» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности. Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Осасуна» — «Севилья» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Севилья» (24.04.2025)

В середине турнирной таблицы чемпионата Испании под занавес сезона немало интересного. Соперники заготавливают почву на следующий розыгрыш. «Осасуна» преуспевает в этом. Проиграла всего-навсего 3 из 13 предыдущих матчей. При том два поражения потерпела на выезде.

Одно не есть хорошо: ничьих накопилось многовато – 14 (больше всех в лиге). Если бы баски реже теряли очки, то боролись бы сейчас за попадание в зону еврокубков. Висенте Морено здорово проложил вектор развития клуба. Выверен рисунок игры, не стоит на месте развитие футболистов.

Шикарный сезон проводит Анте Будимир. В 34 встречах в составе «Осасуны» забил 21 гол, а также записал на свой счёт три результативные передачи. Хорват великолепно открывается под передачи, забивает на любой вкус. «Севилью» поджидают серьёзные трудности.

Для красно-белых сезон складывается не так удачно, как для «Осасуны». Из-за неудовлетворительных результатов Гарсия Пимьента был освобождён от обязанностей главного тренера «Севильи». Вакантное место занял Хоакин Капаррос, ранее уже работавший в клубе.

Это опытный наставник, раскрывший немало талантов. Когда-то он выводил «Севилью» в Примеру. Последним местом работы Капарроса была сборная Армении, руководил он ей с 2020 по 2022 год. Нюанс в том, что с тех самых пор у специалиста не было тренерской практики.

Возвращение к деятельности началось с ничьей. Севильцы не смогли на своём поле обыграть борющийся за выживание «Алавес» (1:1). Не удержали шаткое преимущество.

Назначение Капарроса должно было дать севильцам импульс, воодушевить. Только вот пока смена тренера пользы не приносит. Необходимо больше времени, чтобы разгрести завалы. Безвыигрышная серия красно-белых в Примере насчитывает пять встреч (четыре поражения и ничья с явным аутсайдером). Выбраться из ямы будет непросто.

Ставка: победа «Осасуны» за 2.55.