«Бетис» — «Вальядолид». Лига чемпионов, Антони и Иско идут к тебе!

24 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Бетис» примет «Вальядолид». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Бетис» — «Вальядолид» 24 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 1.22, что составляет приблизительно 81% вероятности. Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 15.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бетис» — «Вальядолид» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Вальядолид» (24.04.2025)

«Бетис» порывается закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Пока что пятое место, которое по новым правилам даёт Ла Лиге дополнительную путёвку, занимает «Вильярреал». Зелёно-белые немного отстают, но график у них лучше, чем у конкурента. Выиграли семь из девяти предыдущих матчей Примеры. Сыграли вничью с лидирующей «Барселоной» (1:1), уступили этому самому «Вильярреалу» (1:2).

Поражение от конкурента не сбило севильцев с намеченного пути. Исправились с ходу, уверенно обыграв на выезде «Жирону» (3:1). В очередной раз результат сделали Иско и Антони. Бывший полузащитник «Реала» отдал две голевые передачи, а арендованный у «Манчестер Юнайтед» вингер забил.

Как же здорово эти футболисты воплощают в жизнь замыслы опытного Мануэля Пеллегрини, глаз не нарадуется! Обеспечивают вариативность, играют важную роль в развитии и завершении атак. Всего в девяти предыдущих встречах чемпионата Испании зелёно-белые забили 18 мячей. Интересно, сколько отгрузят «Вальядолиду»?

Бело-фиолетовые замыкают турнирную таблицу чемпионата Испании. Понижения в дивизионе уже точно не избежать, ведь отставание от безопасной позиции слишком большое. Безвыигрышная серия «Вальядолида» становится всё больше. Насчитывает 13 встреч. Вот так выглядит беспросветный аутсайдер, если кто не знал.

Бело-фиолетовые стараются изо всех сил постоять за свою честь. В двух предыдущих турах Ла Лиги забили по два мяча «Атлетико» и «Осасуне». Тем не менее ни у мадридцев, ни у басков отнять очки не получилось. Проиграли со счётом 2:4 и 2:3 соответственно.

У «Вальядолида» напрочь отсутствует скоординированность в оборонительных действиях. В среднем за встречу в Примере команда пропускает 2,35 мяча, что с громадным отрывом является худшим показателем в лиге. Больших проблем с таким соперником у «Бетиса» возникнуть не должно, а потому и шансы на Лигу чемпионов станут выше.

Ставка: победа «Бетиса» + тотал больше 3.5 мяча за 2.50.