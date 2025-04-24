Экспресс на Примеру: «Атлетико» оживает, «Бетис» борется за Лигу чемпионов

Сегодня, 24 апреля, проходят матчи чемпионата Испании. Громких вывесок нет, но кое на что обратить внимание всё же стоит. В верхней части таблицы, например, спорят за выход в Лигу чемпионов. Собрали для вас самые интересные встречи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Бетис» — «Вальядолид»

«Бетис» порывается закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Пока что пятое место, которое по новым правилам даёт Ла Лиге дополнительную путёвку, занимает «Вильярреал». Зелёно-белые немного отстают, однако график у них лучше, чем у конкурента. Выиграли семь из девяти предыдущих матчей Примеры. Сыграли вничью с лидирующей «Барселоной» (1:1), уступили этому самому «Вильярреалу» (1:2).

Поражение от конкурента не сбило севильцев с намеченного пути. Исправились с ходу, уверенно обыграв на выезде «Жирону» (3:1). В очередной раз результат сделали Иско и Антони. Бывший полузащитник «Реала» отдал две голевые передачи, а арендованный у «Манчестер Юнайтед» вингер забил мяч.

Всего в девяти предыдущих встречах чемпионата Испании зелёно-белые забили 18 мячей. Интересно, сколько отгрузят «Вальядолиду»? Бело-фиолетовые замыкают турнирную таблицу чемпионата Испании. Понижения в дивизионе уже точно не избежать, ведь отставание от безопасной позиции слишком большое. В общем, итог здесь очевиден.

Прогноз на матч «Осасуна» — «Севилья»

В середине турнирной таблицы чемпионата Испании под занавес сезона немало интересного. Соперники заготавливают почву на следующий розыгрыш. «Осасуна» преуспевает в этом. Проиграла всего-навсего 3 из 13 предыдущих матчей. При том два поражения потерпела на выезде. Шикарный сезон проводит Анте Будимир. В 34 встречах в составе клуба забил 21 гол, а также записал на свой счёт три результативные передачи.

«Севилью» поджидают серьёзные трудности. Для красно-белых сезон складывается не так удачно, как для «Осасуны». Из-за неудовлетворительных результатов Гарсия Пимьента был освобождён от обязанностей главного тренера «Севильи». Вакантное место занял Хоакин Капаррос, ранее уже работавший в клубе. Это опытный наставник, раскрывший немало талантов.

Назначение Капарроса должно было дать севильцам импульс, воодушевить. Только вот пока смена тренера пользы не приносит. Необходимо больше времени, чтобы разгрести завалы. Безвыигрышная серия красно-белых в Примере насчитывает пять встреч (четыре поражения и ничья с явным аутсайдером). Выбраться из ямы будет непросто. Ставим на хозяев.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Райо Вальекано»

«Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также сильно отстал от лидирующей «Барселоны». Многообещающий сезон загублен, и команда поникла. Принципиальность мадридского дерби обязана разогнать кровь в жилах подопечных Симеоне. В атаке должно стать повеселее. Хулиан Альварес, Александр Сёрлот и Антуан Гризманн, слово за вами.

«Райо Вальекано» подходит к матчу в ещё более скверной форме, нежели «Атлетико». «Молнии» выдали шикарный отрезок, проведя девять встреч в Ла Лиге кряду без поражений, но на эмоциональном подъёме проглядели предпосылки к спаду. Выиграли только один из девяти последних матчей первенства.

Вся надежда на то, что настрой на дерби сподвигнет «Райо Вальекано» показать свой лучший футбол. Внушает оптимизм ничья с набравшей отменный ход «Валенсией» (1:1) в предыдущем туре чемпионата Испании. При этом только в одной из пяти последних очных встреч «молнии» не сумели забить. Так что ждём голы в обе стороны.

Экспресс на матчи Ла Лиги 24 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Бетиса» в матче с «Вальядолидом» + тотал больше 3.5 мяча за 2.50.

победа «Бетиса» в матче с «Вальядолидом» + тотал больше 3.5 мяча за 2.50. Ставка 2: победа «Осасуны» в матче с «Севильей» за 2.55.

победа «Осасуны» в матче с «Севильей» за 2.55. Ставка 3: обе забьют в матче «Атлетико» — «Райо Вальекано» за 2.05.

Общий коэффициент: 2.50 х 2.55 х 2.05 = 13.0.