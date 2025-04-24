Экспресс на Кубок Стэнли: «Флорида» защищает титул, Капризов решает

Сегодня, в ночь с 24 апреля на 25 апреля, будем следить за матчами первого раунда Кубка Стэнли, так что скучать не придётся. Выбрали для вас самые интересные и составили специальный экспресс. Смотрим!

Прогноз на второй матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» встречаются в первом раунде плей-офф НХЛ второй год подряд. В прошлый раз «Пантерз» выиграли серию со счётом 4-1, а в итоге добрались до финала и подняли Кубок Стэнли над головой. В новом розыгрыше они всерьёз собираются защитить титул.

Серию с «Тампой» «Флорида» начала с крупной победы со счётом 6:2. Любопытно, что во всех смыслах могучее нападение «Лайтнинг» не так часто доводило дело до бросков в створ ворот Сергея Бобровского. Однако почти со всеми российский голкипер справился. Его визави — Андрею Василевскому — не позавидуешь. «Пантерз» даже реже попадали в створ ворот, однако реализовали многое.

Теперь хозяева наверняка взбодрятся и будут атаковать с особой прытью. Всё-таки ехать в гости к действующему чемпиону при 0-2 в серии — тот ещё аттракцион. Скорее всего, это спровоцирует результативный хоккей во втором матче. Гостям, как показала практика, много моментов не надо, чтобы забить. Да и история очных встреч пестрит голевыми праздниками.

Прогноз на третий матч «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс»

«Миннесоту Уайлд», с одной стороны, стоит похвалить. Во-первых, команда без одного из своих лидеров, то есть Кирилла Капризова, сумела выдать бодрую концовку регулярки и заползти в плей-офф. Во-вторых, попав на грозный «Вегас Голден Найтс», не дрогнула и выполнила задачу-минимум — выиграла один из двух выездных матчей.

Однако есть несколько нюансов. «Уайлд» гораздо лучше играют на выезде, судя по результатам регулярного чемпионата. Домашние же матчи им удавались далеко не всегда. А «Голден Найтс» хороши везде, они просто хороши — финишировали третьими по итогам регулярки. При этом история противостояний сейчас против «Уайлд», которые проиграли четыре из пяти очных встреч в этом сезоне.

Впрочем, можно обратить внимание на персону Кирилла Капризова. Российский форвард вернулся из лазарета и набрал форму. В первых матчах плей-офф он тащит свою команду, как и подобает лидеру. Сначала отдал две голевые передачи, а затем оформил 2+1 по системе «гол+пас». Так что можно предположить, что он снова наберёт пару очков.

Экспресс на матчи плей-офф НХЛ

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Тампа-Бэй» — «Флорида» за 1.85.

тотал больше 5.5 шайбы в матче «Тампа-Бэй» — «Флорида» за 1.85. Ставка 2: Капризов наберёт минимум два очка в матче с «Вегасом» за 2.30.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.30 = 4.25.