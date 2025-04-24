«Динамо» Махачкала — «Краснодар». Не догонишь, не догонишь!

Шансы «Зенита» на чемпионство становятся всё меньше, а «быки» снова на коне.

25 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором махачкалинское «Динамо» примет «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Краснодар» 25 апреля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.98, что составляет приблизительно 50% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 4.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Краснодар» (25.04.2025)

У махачкалинского «Динамо» есть мотивация в виде борьбы за выживание. У «Краснодара» стимул ещё серьёзнее — чемпионская гонка. Высокий градус накала страстей обеспечен, будет интересно. Встреча в первом круге завершилась вничью — 0:0. Однако с тех пор многое поменялось.

Махачкалинцы стали играть увереннее. Уменьшилось количество примитивных ошибок на своей половине поля, увеличилось количество создаваемых моментов. Здорово прибавили некоторые футболисты, в частности Гамид Агаларов, когда-то становившийся лучшим бомбардиром РПЛ.

Однако по-прежнему Хасанби Биджиев сильно ограничен в ресурсах. Не хватает техничных игроков в атаке. Его подопечные проиграли четыре из восьми последних матчей чемпионата России. Во встрече предыдущего тура уступили на тот момент ещё замыкавшему турнирную таблицу «Оренбургу» (1:2).

«Краснодар», в свою очередь, в матче предыдущего тура РПЛ обыграл «Ахмат» (3:1). Для грозненцев поражение стало первым в 2025 году в чемпионате. Это очень важная победа для «быков». Реабилитировались после крупного поражения от «Зенита» (1:4) и остались на первом месте.

Благодаря Мураду Мусаеву менталитет «Краснодара» стал крепче. Тренер знает толк в подборе слов для поднятия атмосферы в раздевалке и мотивации подопечных. По ходу сезона он сталкивался с некоторыми трудностями из-за травм ключевых игроков. Сейчас все, в том числе Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, в сборе и настроены на победу в чемпионате.

Краснодарцам нужно выигрывать каждый матч, ведь «Зенит» идёт по пятам и не даёт расслабиться. Лёгкой прогулки в Махачкале не будет, но шансы на победу у «быков» хорошие. У них лучше рисунок игры и подбор исполнителей. Значительно выше результативность, надёжнее голкипер и защита.

Команда Мусаева выиграла пять из шести предыдущих матчей чемпионата. До конца сезона осталось пять туров. Чем меньше, тем ниже становятся шансы «Зенита» выиграть РПЛ. Краснодарцы на ходу и грезят о золотых медалях. Маловероятно, что аутсайдер сможет отобрать у них очки. Пусть даже такой своенравный, как махачкалинское «Динамо».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.98.