«Аталанта» — «Лечче». А это точно Гасперини? Очередной «сухарь» от бергамасков

Тихой сапой добрались до очередного уикенда с крутейшими вывесками. Разогреваться будем в пятницу вместе с чемпионатом Италии. 25 апреля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо состоится матч 34-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Лечче». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Аталанта» — «Лечче» 25 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 1.27, что приблизительно составляет 78% вероятности. Победа «Лечче» оценивается в 13.0 — менее 10% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 6.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Лечче» (25.04.2025)

Как мы помним, «Аталанта» какое-то продолжительное время претендовала на лидерство в чемпионате Италии и итоговую победу. Однако после ряда неудачных отрезков говорить о борьбе за скудетто не приходится, а из Кубка Италии и Лиги чемпионов она уже вылетела. Впрочем, расслабляться не стоит.

Главная задача для бергамасков — сохранить за собой третью строчку в турнирной таблице Серии А. Отставание от «Наполи» и «Интер составляет более шести очков, особо ловить нечего. Зато ближайший преследователь в лице «Болоньи» отстаёт на четыре очка и демонстрирует хорошую форму. Ещё пара неудачных матчей, и можно лишиться места в топ-3.

Именно поэтому надо радоваться, когда в соперники попадается такой клуб, как «Лечче». С одной стороны, он борется за выживание. Располагается на пограничной 17-й строчке, оторвавшись от зоны вылета всего на одно очко. Понятное дело, что в любом матче будет цепляться за результат всеми правдами и неправдами. Однако против этого играют сразу несколько факторов.

Во-первых, «Лечче» особо ничего не добился за последние два месяца. В восьми прошлых турах чемпионата Италии, которые прошли с 21 февраля, у команды семь поражений и одна ничья. Но и этой ничьей тоже особо не будешь гордиться, ведь она пришлась на такого же аутсайдера — «Венецию» (1:1). Во-вторых, надо обратить внимание на качество футбола.

Пропускает аутсайдер регулярно, а забивает — редко. Например, больше половины из этих семи поражений оказались сухими. Отличные новости для «Аталанты», которая три последние очные встречи с «Лечче» выиграла с общим счётом 7:0. Судя по всему, этот тренд сохранится. Подопечные Джан Пьеро Гасперини на кураже после сухих побед в матчах с «Болоньей» (2:0) и «Миланом» (1:0). Даже есть сомнения, точно ли эту игру ставит Гасперини.

Ставка: «Аталанта» победит «Лечче» всухую за 2.04.