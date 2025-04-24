Гуманитарная помощь «Краснодару». Как пройдёт матч «Динамо» — «Зенит»?

Между тем добрались до 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Ещё немного, и сезон закончится. Участникам пора решать все свои вопросы. В субботу, 26 апреля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч «Динамо» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Зенит» 26 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа московского «Динамо» оценивается в 3.60, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Наиболее вероятный счёт при этом — 1:1.

Прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Зенит» (26.04.2025)

«Зенит» взялся-таки за голову на финишном отрезке сезона. В четырёх прошлых турах чемпионата России одержал три победы и один раз сыграл вничью. Такие результаты позволили чемпиону набрать 10 из 12 возможных очков и сократить отставание от лидирующего «Краснодара». За пять туров до конца оно составляет два очка. Работать можно.

Отдельно стоит выделить победу над конкурентом. Петербуржцы обыграли краснодарцев в недавнем очном матче со счётом 4:1. Если бы не этот успех, шансов защитить титул было бы значительно меньше. Однако настоящие испытания только начались. Календарь, возможно, чуть проще, но со стабильностью и качеством игры в этом сезоне есть проблемы.

Надо также сказать, что подопечные Сергея Семака последние победы добывали исключительно на своём поле. «Химки» (1:0), «Ростов» (2:0) в Кубке России, «Краснодар» (4:1) и «Рубин» (4:0) были повержены на «Газпром-Арене». В Москве с «Локомотивом» (1:1) и «Спартаком» (1:2) возникли серьёзные проблемы. Теперь же снова предстоит сыграть в столице.

«Динамо» знатно лихорадит после возобновления сезона. И это плохо в том числе и для гостей. Московский клуб может как уступить в дерби ЦСКА (1:3) и «Локомотиву» (1:2), так и с разгромным счётом обыграть низко обороняющееся махачкалинское «Динамо» (4:0). Если бы оборона не подводила на регулярной основе, можно было бы смело рассчитывать на место в топ-3.

С другой стороны, перед 26-м туром Российской Премьер-Лиги подопечные Марцела Лички располагаются на шестом месте, набрав 46 очков. Отставание от идущего третьим «Спартака» составляет четыре очка. Не так уж много, за пять туров при доле везения можно нагнать и навязать борьбу. А потому с мотивацией проблем у футболистов возникнуть не должно.

«Зениту» стоит быть осторожнее в Москве ещё и по той причине, что местное «Динамо» очень качественно проводит домашние встречи. Выиграло пять последних в чемпионате России с общим счётом 19:4. А всего за 12 домашних матчей потерпело только два поражения. В общем, у него есть все шансы создать чемпиону серьёзные трудности. Будет логично, если стороны обменяются голами, но мы бы даже ждали небольшую сенсацию.

Ставка: обе забьют + «Динамо» не проиграет «Зениту» за 2.55.