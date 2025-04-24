«Миннесота» — «Вегас», третий матч. Капризов покажет ягодки

Пять очков в двух встречах плей-офф — это ещё цветочки.

25 апреля состоится третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Миннесота» примет «Вегас». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Вегас» 25 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вегаса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно составляет 43% вероятности. Победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80. Поставить на ничью можно за 4.00.

Вместе с тем аналитики ожидают, что третий матч серии плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Вегас» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.60.

Прогноз на третий матч серии плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» (25.04.2025)

Похоже, серия закончится не скоро. «Миннесота» сравняла счёт, забрав второй матч – 5:2. Главным героем встречи был признан Кирилл Капризов. Он оформил дубль и отдал шедевральную голевую передачу, напоминающую футбольный навес. Россиянин — мастер с большой буквы.

Капризову покорилось сразу несколько исторических достижений. Он стал первым игроком «Миннесоты», кто в трёх встречах плей-офф забросил две шайбы и более. Набрал три и более очков в двух матчах Кубка Стэнли, чего ранее не удавалось ни одному хоккеисту «дикарей».

Кирилл вышел на второе место в истории «Миннесоты» по голам в плей-офф. У «Вегаса» нет идей, как помешать ему набирать очки. В любых ситуациях россиянин находит возможность обострить и напрячь голкипера. Прекрасно взаимодействует с одноклубниками, внешне очень легко находит слабину в защите соперника.

Впрочем, у «Вегаса» тоже отличный подбор исполнителей в атаке. В первом матче серии сверкнул Павел Дорофеев. Забросил важную шайбу в середине второго периода. А вот Иван Барбашёв решил приберечь результативность на потом. В текущем розыгрыше плей-офф у него пока что «-3» в графе полезности.

Барбашёв не славится стабильностью. Однако если он поймает кураж, сопернику будет худо. На неудачное выступление и разгромное поражение надо реагировать. Заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75.

Первые два матча серии получились результативными. Как бы внимательно соперники ни оборонялись, мастерство нападающих берёт верх. Ждём новых шедевров и в исполнении Кирилла Капризова. В 43 играх в этом сезон он забросил 27 шайб и отдал 34 голевые передачи. А пять очков в двух встречах плей-офф — это цветочки. Ягодки впереди.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.