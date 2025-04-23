Рублёв не защитит титул, Андреева может победить. Чего ждать от турнира в Мадриде

На этой неделе в Мадриде стартовал второй грунтовый «Мастерс» сезона — Mutua Madrid Open. В отличие от первого «тысячника» на этом покрытии — в Монте-Карло — в столице Испании сыграют и мужчины, и женщины. Это важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Разбираемся, чего ждать от соревнований.

Рублёв — действующий чемпион. Но защиты титула ждать не стоит

В прошлом сезоне у мужчин сильнейшим в Мадриде стал Андрей Рублёв. Однако сейчас он только пытается обрести себя после психологических проблем и серии неудач. На грунтовый сезон в команду Андрея вошёл Марат Сафин. Пока непонятно, насколько успешное это сотрудничество. И в Монте-Карло, и в Барселоне Рублёв один матч выиграл и один проиграл. Поставить на то, что россиянин защитит титул, можно за 30.00. Первым соперником Андрея станет либо ветеран Гаэль Монфис, либо хорват Борна Гойо.

Также 30.00 дают на Даниила Медведева, который пока тоже никак не наберёт форму. Да и грунт — нелюбимое покрытие для него. Тем не менее в Мадриде грунт быстрый, в прошлом году Медведев здесь дошёл до 1/4 финала. На старте предстоит сразиться либо с Фабио Фоньини, либо с Ласло Джере. Конечно, Даниил сильнее обоих этих игроков, но это грунтовики, так что будет непросто.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Шансы Карена Хачанова оценили в 50.00. Он хорошо сыграл в Барселоне, дойдя до полуфинала, однако в Мадриде сетка непростая. С Райлли Опелкой или Ринки Хидзикатой Карен должен справляться, а вот дальше светит вундеркинд Жоао Фонсека или Томми Пол. Будет непросто.

Главным же фаворитом аналитики считают Карлоса Алькараса. Поставить на него можно за 3.30. Он уже побеждал в Мадриде в 2022 и 2023 году, а в этом сезоне выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и дошёл до финала в Барселоне. С другой стороны, Карлос потратил много сил, да и запаса в его игре было не так много, во многих последних матчах он отдавал сеты.

Шансы Новака Джоковича оценили в 9.00. Новак есть Новак, но пока он не набрал форму. Да и не скрывает, что его цель — «Ролан Гаррос», а все остальные турниры только подготовка. За 13.00 можно поставить на Александра Зверева. После финала Australian Open он был в тени, однако на минувшей неделе выиграл турнир в Мюнхене, что говорит о хорошей форме.

Мирра — в числе фаворитов

У девушек наши главные надежды связаны с Миррой Андреевой. Юная россиянка закрепилась в топ-10, выиграла два «тысячника» в этом сезоне и теперь готовится покорять грунт. В прошлом сезоне в Мадриде она была в четвертьфинале, поставить на её победу можно за 9.70.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кстати, два последних года Мирра уступала в Мадриде Арине Соболенко, которая сейчас у букмекеров главный претендент на титул (коэффициент 4.00). Но сейчас Мирра и Арина в разных частях сетки, так что могут встретиться только в финале. Не забываем и о действующей победительнице турнира Иге Швёнтек (4.50). В прошлом году она и Соболенко устроили настоящий триллер в финале, завершившийся в пользу представительницы Польши.

Из остальных россиянок можно выделить Екатерину Александрову (49.00). Она хорошо сыграла в Штутгарте, дойдя до полуфинала. На пути к этой стадии Екатерина обыграла Мирру Андрееву. На Диану Шнайдер дают коэффициент 65.00, однако здесь сложная сетка, да и сама Диана пока на небольшом спаде. Возможно, новый импульс даст Динара Сафина, которая теперь работает со Шнайдер. Вероятность успеха остальных россиянок мизерна — меньше 1%.