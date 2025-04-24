«ПСЖ» — «Ницца». Хвича разминается перед «Арсеналом»

25 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» примет «Ниццу». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца» 25 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.60, что составляет приблизительно 62% вероятности. Победа «Ниццы» оценивается коэффициентом 5.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

В то же время аналитики уверены, что матч «ПСЖ» — «Ницца» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» (25.04.2025)

Досрочно ставший чемпионом «ПСЖ» доигрывает сезон Лиги 1 в своё удовольствие. Игроки не идут в контакт, чтобы избежать травм. Делается ещё больший акцент на контроле мяча и структурировании позиционных атак. Как правило, стараются разыграть до верного. Оттачивают игровые схемы.

Полным ходом идёт подготовка к встречам с «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов. Луис Энрике бережёт силы и здоровье лидеров, в том числе Усмана Дембеле и Хвичи Кварацхелии. В связи с этим результативность ощутимо снизилась. Тем не менее беспроигрышная серия в первенстве продолжает расти.

Сыграв вничью с «Нантом» (1:1) накануне, парижане побили рекорд «Милана» по длительности беспроигрышной серии в выездных матчах в истории топ-5 лиг Европы (39 встреч). Безоговорочно доминируют на внутренней арене. Спокойно и очень уверенно побеждают соперников на классе.

Может быть, у «Ниццы» получится вывести подопечных Луиса Энрике из равновесия? Давайте посмотрим. «Орлята» горят желанием выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Занимают пятое место в турнирной таблице первенства, и отставание от «Лилля» составляет два очка.

Впрочем, несмотря на наличие мощного стимула, «Ницца» выиграла только один из шести предыдущих матчей чемпионата Франции. Обыграла сильно ослабленный кадровыми потерями «Анже» (2:1), который борется за выживание. Если нет характера, то и нечего делать в Лиге чемпионов.

У «ПСЖ» есть все шансы продлить свою беспроигрышную серию в первенстве, порадовать родных болельщиков победой. В этом розыгрыше Лиги 1 парижане только два раза потеряли очки дома. «Ницца» не видится соперником, который смог бы зацепиться хотя бы за ничью в Париже.

«Орлята» проиграли четыре из шести последних очных встреч. По стилю они чем-то схожи с «Арсеналом». Как и лондонцы, весьма слаженно действуют в обороне. Можно сказать, что это тренировка для парижан перед первым полуфиналом Лиги чемпионов, который состоится через четыре дня. Кроме того, не исключаем кадровые перестановки, что дополнительно повлияет на результативность.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.