Экспресс с коэффициентом 7.83: «Краснодар» дразнит «Зенит», «ПСЖ» готовится к ЛЧ

Добрались до пятницы, можно выдохнуть. На следующей неделе вернётся Лига чемпионов, а пока всё внимание — на внутреннюю арену. Сегодня, 25 апреля, не так много ярких событий, но кое-что выбрать для экспресса можно.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар»

У махачкалинского «Динамо» есть мотивация в виде борьбы за выживание. У «Краснодара» стимул ещё серьёзнее — чемпионская гонка. Высокий градус накала страстей обеспечен, будет интересно. Встреча в первом круге завершилась вничью — 0:0. Однако с тех пор многое поменялось.

Хасанби Биджиев всё делает круто, но сильно ограничен в ресурсах. Не хватает техничных игроков в атаке. Его подопечные проиграли четыре из восьми последних матчей чемпионата России. Во встрече предыдущего тура уступили на тот момент ещё замыкавшему турнирную таблицу «Оренбургу» (1:2).

«Краснодар», в свою очередь, в матче предыдущего тура РПЛ обыграл «Ахмат» (3:1) и реабилитировался за 1:4 от «Зенита», оставшись на первом месте. Отрыв сохраняется, а туров до конца сезона всё меньше. Благодаря Мураду Мусаеву менталитет «Краснодара» стал крепче. Лёгкой прогулки в Махачкале не будет, но шансы на победу у «быков» хорошие.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ницца»

Досрочно ставший чемпионом «ПСЖ» доигрывает сезон Лиги 1 в своё удовольствие. Игроки не идут в контакт, чтобы избежать травм. Делается ещё больший акцент на контроле мяча и структурировании позиционных атак. Как правило, стараются разыгрывать до верного. Оттачивают игровые схемы.

Полным ходом идёт подготовка к встречам с «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов. Луис Энрике бережёт силы и здоровье лидеров, в том числе Усмана Дембеле и Хвичи Кварацхелии. В связи с этим результативность ощутимо снизилась. Тем не менее беспроигрышная серия в первенстве продолжает расти.

Может быть, у «Ниццы» получится вывести подопечных Луиса Энрике из равновесия? Вряд ли. Несмотря на наличие мощного стимула, «Ницца» выиграла только один из шести предыдущих матчей чемпионата Франции. У «ПСЖ» есть все шансы продлить свою беспроигрышную серию в первенстве, порадовав родных болельщиков перед Лигой чемпионов.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Лечче»

Как мы помним, «Аталанта» какое-то продолжительное время претендовала на скудетто. Однако после ряда неудачных отрезков говорить о борьбе за титул не приходится, а из Кубка Италии и Лиги чемпионов команда уже вылетела.

Главная задача бергамасков — сохранить за собой третью строчку. И шансы приличные. Надо радоваться, когда в соперники попадается такой клуб, как «Лечче». Он борется за выживание. Располагается на пограничной 17-й строчке, оторвавшись от зоны вылета всего на одно очко. При этом в восьми прошлых турах чемпионата Италии, которые прошли с 21 февраля, у него семь поражений и одна ничья.

Пропускает аутсайдер регулярно, а забивает — редко. Больше половины из этих семи поражений оказались сухими. Отличные новости для «Аталанты», которая три последние очные встречи с «Лечче» выиграла с общим счётом 7:0. Судя по всему, этот тренд сохранится. Подопечные Джан Пьеро Гасперини на кураже после сухих побед в матчах с «Болоньей» (2:0) и «Миланом» (1:0). Даже есть сомнения, точно ли эту игру ставит Гасперини.

Экспресс на футбол 25 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Краснодара» в матче с махачкалинским «Динамо» за 1.98.

победа «Краснодара» в матче с махачкалинским «Динамо» за 1.98. Ставка 2: «ПСЖ» не проиграет «Ницце» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

«ПСЖ» не проиграет «Ницце» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.94. Ставка 3: «Аталанта» победит «Лечче» всухую за 2.04.

Общий коэффициент: 1.98 х 1.94 х 2.04 = 7.83.