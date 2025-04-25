Третий шаг Овечкина к 1/4 финала: экспресс на плей-офф НХЛ

Продолжаем следить за развитием событий в Национальной хоккейной лиге. Первый раунд в самом разгаре, скоро станут известны первые четвертьфиналисты Кубка Стэнли. Поскольку игры, как правило, проходят в ночь, собираем экспресс заранее. Сегодня поговорим о некоторых матчах из тех, что завершатся рано утром 25 апреля.

Прогноз на третий матч «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Вашингтону» отчасти повезло с соперником. «Монреаль» является самым титулованным клубом в истории Кубка Стэнли, но в современной истории вообще не впечатляет, откатившись к статусу середняка. В нынешний розыгрыш плей-офф НХЛ заполз на тоненького, через зону уайлд-кард. Причём впервые за много времени.

«Кэпиталз», в свою очередь, были одними из лидеров в нынешнем сезоне. А после того как Александр Овечкин побил рекорд Гретцки, могут сконцентрироваться на плей-офф. Первый матч серии с «Канадиенс» они выиграли благодаря капитану, который набрал три очка. Во втором матче помог голкипер, не раз оставлявший партнёров в игре.

Теперь серия перемещается в Монреаль. Однако особого преимущества канадский клуб не почувствует. «Вашингтон» во время регулярки был одним из лучших по игре на выезде, а в этой серии, после второй победы, вновь ощутил уверенность. Так что ждём третью победу подряд.

Прогноз на третий матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»

Вероятно, не такое начало серии хотел бы увидеть финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли. «Эдмонтон Ойлерз» в прошлом сезоне лишь в семи матчах уступил «Флориде Пантерз», а в этом пошёл за реваншем. Однако в первом же раунде нарвался на неуступчивый «Лос-Анджелес Кингз» и после двух матчей летит со счётом 0-2.

Поможет ли переезд на домашнюю арену? Возможно. Дело в том, что «Кингз» во время регулярки были лучшими по игре на своём льду. Потому неудивительно, что выиграли обе домашние встречи в плей-офф. Однако выездные матчи проводили довольно посредственно. А родные болельщики наверняка взбодрят «Эдмонтон».

Вот только на лёгкую прогулку «Ойлерз» рассчитывать не стоит. У «Кингз» отлично работает нападение, в том числе благодаря Андрею Кузьменко. За два матча они забросили 12 шайб, а россиянин набрал пять очков. Макдэвид и Драйзайтль, разумеется, будут более активны, но без ответа не останутся. В общем, тотал больше по шайбам абсолютно уместен.

Экспресс на матчи Кубка Стэнли 25 апреля 2025 года

Ставка 1: «Вашингтон» победит «Монреаль» за 2.27.

«Вашингтон» победит «Монреаль» за 2.27. Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» за 1.73.

Общий коэффициент: 2.27 х 1.73 = 3.92.