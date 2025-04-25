Станкович — король Москвы. Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби?

26 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет ЦСКА. Московское дерби пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 26 апреля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Спартак» — ЦСКА не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (26.04.2025)

В первом круге «Спартак» победил со счётом 2:0. Важную роль сыграли удаления. Но если бы их не было, вряд ли результат сильно бы отличался. «Народная команда» на протяжении всего сезона демонстрирует игру более высокого качества. Смотрится куда организованнее и интереснее, чем армейцы.

Деян Станкович возвёл в степень мощь атаки красно-белых. Пока у лучшего бомбардира команды Манфреда Угальде голевая засуха, делают результат другие, в частности Эсекьель Барко. Здорово прибавил и Кристофер Мартинс. Оформил дубль в ворота «Зенита» (2:1). Не исключено, что отличится и в предстоящей игре.

Тем не менее ЦСКА в 2025 году не знает поражений. Вышел в финал Пути РПЛ Кубка России и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице первенства. Даже аутсайдеры показывали более зрелый футбол, но отнять очки у армейцев не смогли. Завидная нацеленность на результат.

Красно-синие в гостях набрали больше всех очков в лиге. Проиграли только 1 из 12 выездных матчей и ещё три раза сыграли вничью. Может быть, и в этот раз каким-то чудом смогут избежать поражения? Много моментов ведь ЦСКА не нужно. Одного-двух может оказаться вполне достаточно.

Нет, всё-таки «Спартак» видится фаворитом. На данный момент он является самым сильным московским клубом сезона. Поддержка родных болельщиков должна помочь этот статус сохранить. Красно-белые выиграли пять из семи последних очных встреч дома. Если в первом круге победили, то на своём поле тем более должны набрать три очка.

ЦСКА эффективнее защищается, но не намного. Разница всего-то в четыре пропущенных мяча. А вот рисунок игры и подбор исполнителей в атаке у «Спартака» значительно лучше, чем у армейцев. Вполне вероятно, встреча вновь завершится со счётом 2:0 или похожим образом.

Шансы «народной команды» выиграть чемпионат России снизились, но она всё ещё участвует в чемпионской гонке с «Краснодаром» и «Зенитом». Если выиграет предстоящий матч, то увеличит отрыв от ЦСКА до пяти очков. Если петербуржцы на выезде уступят московскому «Динамо», то красно-сине-белые поднимутся на вторую строчку в турнирной таблице. В общем, мотивация есть.

Ставка: победа «Спартака» за 2.10.