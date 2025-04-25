Два из четырёх! «Барселона» заберёт у «Реала» ещё один трофей

26 апреля в финале Кубка Испании встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». «Эль класико» пройдёт на нейтральном поле стадиона «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 26 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 44% вероятности. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.

Прогноз на матч финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал» (26.04.2025)

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барселона» идёт на квадрупл, а «Реал» крайне мотивирован помешать ей выиграть четыре трофея за сезон. Однако одного только желания мало. Оно не помогло подопечным Карло Анчелотти избежать поражения в матче за Суперкубок Испании и позднее вылета из Лиги чемпионов.

«Галактикос» на протяжении всего сезона играют безлико и безыдейно. Причин несколько. Выбирайте, какая нравится: не нашлось качественной замены завершившему карьеру Тони Кроосу, Лука Модрич уже не тот, куча кадровых потерь из-за травм, проблемы с адаптацией Килиана Мбаппе, нестабильность в звёздной атаке.

Всё это в совокупности обескровило «Реал». Команда стала играть посредственно и предсказуемо, словно у Анчелотти закончились идеи. Оба «эль класико» в этом сезоне подопечные итальянца проиграли без шансов. В Примере уступили со счётом 0:4, во встрече за Суперкубок Испании — 2:5. Назревает ещё одно поражение.

«Барселона» играет красиво и зрелищно. Побеждает всех без разбора, очень много забивает. Уже перевалила за отметку в 150 голов во всех турнирах. У «Реала» пока только 120. Одно даёт надежду «сливочным» — в лазарет угодил лучший бомбардир каталонцев Роберт Левандовски.

Впрочем, у Ханс-Дитера Флика есть качественная замена по позиции. Сыгранную тройку с Рафиньей и Ламином Ямалем образует Ферран Торрес. И есть варианты для усиления. У соперника же возможностей гораздо меньше. Анчелотти заявил, что у него только один левый защитник готов к «эль класико».

В победу каталонцев верится куда больше. Их беспроигрышная серия в чемпионате Испании насчитывает уже 14 встреч. Пребывают в отличном расположении духа, преуспевают во всех турнирах. Мадридцам остаётся только завидовать и надеяться на чудо. Вероятность поражения очень высока.

Ставка: победа «Барселоны» за 2.23.