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Кристал Пэлас — Астон Вилла, прогноз на матч Кубка Англии 26 апреля 2025 года, онлайн-трансляция, ставки и коэффициенты, счёт

Эмери обязан взять трофей с «Астон Виллой». Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии
Алексей Анисимов
«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прогноз на матч
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«Кристал Пэлас» не помеха на пути к финалу.

Время идёт, а календарь свободнее не становится. Некоторые клубы работают на несколько фронтов одновременно. В субботу, 26 апреля, на нейтральном поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне состоится матч 1/2 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Стартовый свисток запланирован на 19:15 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» 26 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают номинальным гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно составляет 45% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» оценивается в 3.50 — 28%. На ничейный исход можно поставить за 3.45.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 1:0 в пользу номинальных гостей.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» (26.04.2025)

Кубок Англии . 1/2 финала
26 апреля 2025, суббота. 19:15 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед этой встречей соперники провели непростые матчи в чемпионате Англии, результаты которых могут ввести в заблуждение. «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) и набрал одно очко, в то время как «Астон Вилла» потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2). С одной стороны, первый выглядит круче, но не всё так однозначно.

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Во-первых, надо знать, что «Кристал Пэлас» банально повезло сравнять счёт. На 83-й минуте при 2:1 в свою пользу «канониры» допустили грубую ошибку, которой воспользовался Жан-Филипп Матета. В целом же у соперника был ощутимый перевес. «Астон Вилла», в свою очередь, выступила на уровне «Манчестер Сити», пропустив второй мяч уже в компенсированное время.

Если же окинуть нынешнюю форму соперников более широким взглядом, будет нетрудно увидеть превосходство бирмингемского клуба. Лондонцы за пять последних матчей добыли всего одну победу над сдувшимся «Брайтоном» (2:1), а также потерпели два поражения с общим счётом 2:10. Похвастаться надёжной обороной, равно как и исключительной атакой, столичный коллектив не может.

Бирмингемцы выглядят куда бодрее. Поражение от «Манчестер Сити» стало для них лишь вторым за 12 прошлых игр в разных турнирах. Более того, на данном отрезке они одержали 10 побед, забив суммарно 25 мячей. Причём на выезде в последнее время команда выступает всё лучше. А потому будет совершенно естественно, если она выиграет снова и выйдет в финал.

Против подопечных Унаи Эмери играет только история противостояний. В качестве главного тренера «Астон Виллы» он встретился с «Кристал Пэлас» шесть раз. Лишь в двух оказался сильнее, потерпев три поражения. Однако на этот раз всё может измениться. Отвлекаться на Лигу чемпионов больше не нужно, а учиться на ошибках и настраивать на кубковые турниры он умеет хорошо.

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«Астон Вилла» этот сезон проводит даже ярче, чем предыдущий. Унаи Эмери снова доказывает делом свою высокую квалификацию. Будет совершенно логично, если он сумеет вывести команду в финал Кубка Англии, где потом тоже добудет победу. Возможно, даже в ущерб положению в чемпионате Англии. В общем, ждём победу бирмингемцев в полуфинале.

Ставка: «Астон Вилла» обыграет «Кристал Пэлас» за 2.20.

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