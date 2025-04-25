Эмери обязан взять трофей с «Астон Виллой». Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии

Время идёт, а календарь свободнее не становится. Некоторые клубы работают на несколько фронтов одновременно. В субботу, 26 апреля, на нейтральном поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне состоится матч 1/2 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Стартовый свисток запланирован на 19:15 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» 26 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают номинальным гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно составляет 45% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» оценивается в 3.50 — 28%. На ничейный исход можно поставить за 3.45.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 1:0 в пользу номинальных гостей.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» (26.04.2025)

Перед этой встречей соперники провели непростые матчи в чемпионате Англии, результаты которых могут ввести в заблуждение. «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) и набрал одно очко, в то время как «Астон Вилла» потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2). С одной стороны, первый выглядит круче, но не всё так однозначно.

Во-первых, надо знать, что «Кристал Пэлас» банально повезло сравнять счёт. На 83-й минуте при 2:1 в свою пользу «канониры» допустили грубую ошибку, которой воспользовался Жан-Филипп Матета. В целом же у соперника был ощутимый перевес. «Астон Вилла», в свою очередь, выступила на уровне «Манчестер Сити», пропустив второй мяч уже в компенсированное время.

Если же окинуть нынешнюю форму соперников более широким взглядом, будет нетрудно увидеть превосходство бирмингемского клуба. Лондонцы за пять последних матчей добыли всего одну победу над сдувшимся «Брайтоном» (2:1), а также потерпели два поражения с общим счётом 2:10. Похвастаться надёжной обороной, равно как и исключительной атакой, столичный коллектив не может.

Бирмингемцы выглядят куда бодрее. Поражение от «Манчестер Сити» стало для них лишь вторым за 12 прошлых игр в разных турнирах. Более того, на данном отрезке они одержали 10 побед, забив суммарно 25 мячей. Причём на выезде в последнее время команда выступает всё лучше. А потому будет совершенно естественно, если она выиграет снова и выйдет в финал.

Против подопечных Унаи Эмери играет только история противостояний. В качестве главного тренера «Астон Виллы» он встретился с «Кристал Пэлас» шесть раз. Лишь в двух оказался сильнее, потерпев три поражения. Однако на этот раз всё может измениться. Отвлекаться на Лигу чемпионов больше не нужно, а учиться на ошибках и настраивать на кубковые турниры он умеет хорошо.

«Астон Вилла» этот сезон проводит даже ярче, чем предыдущий. Унаи Эмери снова доказывает делом свою высокую квалификацию. Будет совершенно логично, если он сумеет вывести команду в финал Кубка Англии, где потом тоже добудет победу. Возможно, даже в ущерб положению в чемпионате Англии. В общем, ждём победу бирмингемцев в полуфинале.

Ставка: «Астон Вилла» обыграет «Кристал Пэлас» за 2.20.