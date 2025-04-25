Головин и Кузяев — на скамейке, но шоу будет. Прогноз на матч «Гавр» — «Монако»

Добрались до выходных! Помимо прочих, в субботу своими встречами порадует и чемпионат Франции по футболу. 26 апреля на стадионе «Осеан» в городе Гавр состоится матч 31-го тура французской Лиги 1 «Гавр» — «Монако». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Гавр» — «Монако» 26 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно составляет 68% вероятности. Победа «Гавра» оценивается в 6.70, в то время как на ничейный исход можно поставить за 5.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу гостей.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Гавр» — «Монако» (26.04.2025)

«Гавр» отчаянно пытается сохранить прописку в элитном дивизионе. За четыре тура до конца команда находится в зоне стыков, набрав 27 очков. У ближайшего преследователя, «Сент-Этьена», очков столько же, а до безопасной 15-й строчки не хватает трёх. Именно поэтому «Гавр» опасно недооценивать.

С другой стороны, после довольно удачного отрезка клуб Далера Кузяева снова вернулся к поражениям. Если за четыре тура чемпионата Франции в марте он набрал 7 из 12 возможных очков, добыв две победы и ничью, то за три тура в апреле у команды лишь три из девяти возможных очков. В последних двух турах – два поражения с общим счётом 2:7.

К слову, сам российский футболист стал крайне редко выходить на поле. Никак не может набрать форму после травмы. Однако с ним или без него шансы у команды одинаковые в предстоящем матче. «Монако» — один из лидеров лиги, если вынести за скобки «ПСЖ», который показывает какие-то сумасшедшие результаты и досрочно стал чемпионом.

Монегаски вовсю бьются с «Марселем» за второе место, а потому тоже не обделены мотивацией. Остаться без Лиги чемпионов, когда изначально планировал бороться за золотые медали, было бы больно. Впрочем, результаты вполне позволяют рассчитывать на финиш в топ-3, откуда напрямую дорога в главный еврокубковый турнир.

Команда Александра Головина периодически роигрывает, но достаточно быстро восстанавливается. А в шести турах в марте-апреле у неё и вовсе одно поражение при трёх победах. Как и в случае с Кузяевым, Головин находится на скамейке запасных. Полузащитник давно не выходил в старте из-за травм. Едва ли выйдет и теперь, ещё не набрал форму.

Впрочем, и без него «Монако» на регулярной основе забивает по два-три мяча. В первом круге обыграл «Гавр» со счётом 3:1. Скорее всего, чего-то похожего стоит ждать и теперь. Монегаски часто пропускают на выезде, так что у аутсайдера будут шансы отличиться. Если бы «Гавр» не был худшим в Лиге 1 по игре дома, можно было бы даже подумать над 1Х. Но в итоге ОЗ + П2 — отличный вариант.

Ставка: обе забьют + «Монако» победит «Гавр» за 2.65.