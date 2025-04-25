Демоверсия Кубка России. Каким получится матч «Ростов» — «Локомотив» в РПЛ?

26 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» примет «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 26 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.30, что равно приблизительно 43% вероятности. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Ростов» — «Локомотив» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» (26.04.2025)

«Ростов» уступил в трёх из пяти предыдущих матчей РПЛ и потерпел два поражения от «Зенита» в Кубке России, но при не самой плохой игре. Джонатан Альба быстро освоился на должности, которую ранее занимал Валерий Карпин. Команда показывает приятный глазу динамичный футбол с акцентом на атаку.

Результаты были бы лучше, не подводи жёлто-синих завершение. Создали кучу моментов, однако практически всё улетело в молоко. Очень досадно уступили «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (0:3). Настрой хороший, движение мяча классное, ударов много. А вот самого главного, голов, — нет.

Могут не забить и в этот раз. Оборону «Локомотива» критикуют, но только в одном из восьми предыдущих матчей чемпионата России он пропустил больше одного мяча. Плюс в Кубке России обыграл махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Ахмат» (2:1). Для грозненцев поражение вовсе стало первым в 2025 году.

Михаил Галактионов неплохо справляется со структурированием игры в обороне. Проблема в другом — нападение забарахлило. Стал реже радовать результативностью Алексей Батраков. Железнодорожники выиграли только 2 из 10 предыдущих встреч чемпионата России. В матче последнего тура разгромили «Пари НН», однако все три гола забили после удаления.

Есть все основания полагать, что предстоящая встреча не получится результативной. Во-первых, соперники нестабильны и в последнее время мало забивают. Во-вторых, вскоре им предстоит выступить друг против друга в Кубке России. Скорее всего, приберегут голы на следующий очный матч.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от «Спартака» большое. Вряд ли получится закончить сезон в призёрах. «Ростов» вовсе занимает седьмую строчку. Логичнее поберечь силы и эмоции для встречи в Кубке России, которая через четыре дня пройдёт в Москве.

Это не значит, что в Ростове-на-Дону будет скучная, унылая игра. Соперники примерно равны по силе. Матч наверняка будет держать трибуны в напряжении на протяжении всех 90 минут. Хоть турнирной мотивации и нет, уступать никто не хочет. Вполне возможно, будет 0:0, 1:0 или 1:1.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.