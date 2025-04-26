«Спартак» вернётся в чемпионскую гонку: экспресс на РПЛ с коэффициентом 12.3

Что может быть лучше выходного дня вместе с любимой Российской Премьер-Лигой? Правильно — экспресс от авторов «Чемпионата» на самые яркие вывески любимой РПЛ в этот выходной день. Разобрали для вас несколько интересных матчей, которые пройдут сегодня, 26 апреля. Здесь московское дерби, встреча «Динамо» — «Зенит» и кое-что ещё. Смотрим!

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

В первом круге «Спартак» победил со счётом 2:0. Важную роль сыграли удаления. Но если бы их не было, вряд ли результат сильно отличался бы. «Народная команда» на протяжении всего сезона демонстрирует игру более высокого качества. Смотрится куда организованнее и интереснее, чем армейцы.

Деян Станкович возвёл в степень мощь атаки красно-белых. Пока у лучшего бомбардира команды Манфреда Угальде голевая засуха, делают результат другие, в частности Эсекьель Барко. Здорово прибавил и Кристофер Мартинс. Оформил дубль в ворота «Зенита» (2:1). Не исключено, что отличится и в предстоящей игре.

Конечно, ЦСКА в 2025 году не знает поражений. Вышел в финал Пути РПЛ Кубка России и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице первенства. Однако с качеством игры и доминированием у красно-синих есть определённые проблемы. Всё-таки «Спартак» видится фаворитом. Победил и «Зенит», и «Краснодар». Победит и в дерби.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Зенит»

Надо сказать, что подопечные Сергея Семака последние победы добывали исключительно на своём поле. «Химки» (1:0), «Ростов» (2:0) в Кубке России, «Краснодар» (4:1) и «Рубин» (4:0) были повержены на «Газпром Арене». В Москве с «Локомотивом» (1:1) и «Спартаком» (1:2) у них возникли серьёзные проблемы. Теперь же снова предстоит сыграть в столице.

«Динамо» знатно лихорадит после возобновления сезона. И это плохо в том числе и для гостей. Московский клуб может как уступить в дерби ЦСКА (1:3) и «Локомотиву» (1:2), так и с разгромным счётом обыграть низко обороняющееся махачкалинское «Динамо» (4:0). Если бы оборона не подводила на регулярной основе, можно было бы смело рассчитывать на место в топ-3.

«Зениту» стоит быть осторожнее в Москве ещё и по той причине, что местное «Динамо» очень качественно проводит домашние встречи. Выиграло пять последних в чемпионате России с общим счётом 19:4. А всего за 12 домашних матчей потерпело только два поражения. В общем, у него есть все шансы для того, чтобы создать чемпиону серьёзные трудности. Будет логично, если стороны обменяются голами, однако мы бы даже ждали небольшую сенсацию.

Прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив»

«Ростов» уступил в трёх из пяти предыдущих матчей РПЛ и потерпел два поражения от «Зенита» в Кубке России, но при не самой плохой игре. Результаты были бы лучше, не подводи жёлто-синих завершение. Создали кучу моментов, однако практически всё улетело в молоко.

Могут не забить и в этот раз. Оборону «Локомотива» критикуют, но только в одном из восьми предыдущих матчей чемпионата России он пропустил больше одного мяча. Плюс в Кубке России обыграл махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Ахмат» (2:1). Для грозненцев поражение вовсе стало первым в 2025 году.

Михаил Галактионов неплохо справляется со структурированием игры в обороне. Проблема в другом — нападение забарахлило. Стал реже радовать результативностью Алексей Батраков. Есть все основания полагать, что предстоящая встреча не получится результативной. Соперники наверняка предпочтут сохранить эмоции на скорую очную встречу в Кубке России.

Экспресс на матчи РПЛ 26 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Спартака» над ЦСКА за 2.10.

победа «Спартака» над ЦСКА за 2.10. Ставка 2: обе забьют + «Динамо» не проиграет «Зениту» за 2.55.

обе забьют + «Динамо» не проиграет «Зениту» за 2.55. Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче Ростов» — «Локомотив» за 2.30.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.55 х 2.30 = 12.3.