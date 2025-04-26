«Барселона» смеётся над «Реалом», Эмери — в финале Кубка Англии: экспресс на футбол

А Головин и Кузяев смотрят друг на друга со скамейки в Лиге 1.

Уикенд уже здесь, а это значит, что пришла пора ярких футбольных матчей. Разумеется, всё внимание будет приковано к финалу Кубка Испании, где встретятся «Барселона» и «Реал». Однако на этом классные вывески не заканчиваются. Собрали для вас специальный экспресс, чтобы было ещё интереснее.

Прогноз на матч «Барселона» — «Реал»

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барселона» идёт на квадрупл, а «Реал» крайне мотивирован помешать ей выиграть четыре трофея за сезон. Однако одного только желания мало. Оно не помогло подопечным Карло Анчелотти избежать поражения в матче за Суперкубок Испании и позднее – вылета из Лиги чемпионов.

«Галактикос» на протяжении всего сезона играют безлико и безыдейно. Причин несколько. Выбирайте, какая нравится: не нашлось качественной замены завершившему карьеру Тони Кроосу, Лука Модрич уже не тот, куча кадровых потерь из-за травм, проблемы с адаптацией Килиана Мбаппе, нестабильность в звёздной атаке.

Всё это в совокупности обескровило «Реал», в то время как «Барселона» играет красиво и зрелищно. Побеждает всех без разбора, очень много забивает. В победу каталонцев верится куда больше. Их беспроигрышная серия в чемпионате Испании насчитывает уже 14 встреч. Судя по всему, снова огорчат мадридцев. Прямо как в Суперкубке.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»

Перед этой встречей соперники провели непростые матчи в чемпионате Англии, результаты которых могут ввести в заблуждение. «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) и набрал одно очко, в то время как «Астон Вилла» потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2). С одной стороны, первый выглядит круче, но не всё так однозначно.

Во-первых, надо знать, что «Кристал Пэлас» банально повезло сравнять счёт. На 83-й минуте при 2:1 в свою пользу «канониры» допустили грубую ошибку, которой воспользовался Жан-Филипп Матета. В целом же у соперника был ощутимый перевес. «Астон Вилла», в свою очередь, выступила здорово на уровне «Манчестер Сити», пропустив второй мяч уже в компенсированное время.

Если же окинуть нынешнюю форму соперников более широким взглядом, будет нетрудно увидеть превосходство бирмингемского клуба. Лондонцы нередко проигрывают и много пропускают в матчах с грандами, а бирмингемцы одержали 10 побед, забив суммарно 25 мячей за 12 последних встреч. «Вилла» проводит очень яркий сезон и просто обязана выходить в финал, чтобы бороться за трофей.

Прогноз на матч «Гавр» — «Монако»

«Гавр» отчаянно пытается сохранить прописку в элитном дивизионе. За четыре тура до конца розыгрыша французской Лиги 1 он занимает 16-ю строчку в зоне вылета, набрав 27 очков. У ближайшего преследователя, «Сент-Этьена», очков столько же, а до безопасной 15-й строчки не хватает трёх. Именно поэтому «Гавр» опасно недооценивать.

«Монако» же — один из лидеров лиги, если вынести за скобки «ПСЖ», который показывает какие-то сумасшедшие результаты и досрочно стал чемпионом. Монегаски вовсю бьются с «Марселем» за второе место в турнирной таблице, а потому тоже не обделены мотивацией. Периодически позволяют себе потерпеть поражение, но достаточно быстро восстанавливаются.

Есть проблемы из-за травмы у Александра Головина, который является лидером. Он уже вернулся на поле, однако пока только в качестве запасного. Впрочем, и без него «Монако» на регулярной основе забивает по два-три мяча. В первом круге обыграл «Гавр» со счётом 3:1. Скорее всего, чего-то похожего стоит ждать и теперь. Монегаски часто пропускают на выезде, но клуб из Гавра на своём поле очень плох.

Экспресс на футбол 26 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Барселоны» в финале Кубка Испании за 2.23.

победа «Барселоны» в финале Кубка Испании за 2.23. Ставка 2: «Астон Вилла» обыграет «Кристал Пэлас» за 2.20.

«Астон Вилла» обыграет «Кристал Пэлас» за 2.20. Ставка 3: обе забьют + «Монако» победит «Гавр» за 2.65.

Общий коэффициент: 2.23 х 2.20 х 2.65 = 13.0.