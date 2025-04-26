Одному зайцу Индзаги даст фору. Прогноз на матч «Интер» — «Рома»

До первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов остаются считаные дни. На этих выходных клубы решают свои вопросы на внутренней арене и готовятся к выступлению в еврокубках. В воскресенье, 27 апреля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 34-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Интер» — «Рома» 27 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа «Ромы» оценивается в 4.80, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что получится результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86. Наиболее вероятный счёт — 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Рома» (27.04.2025)

«Интер» находится в той ситуации, о которой можно сказать «вкусно и грустно». Во-первых, клуб продолжает с «Наполи» борьбу за скудетто в чемпионате Италии. Перед 34-м туром в карманах у него было 71 очко и первое место. Во-вторых, он вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где уже на следующей неделе встретится с «Барселоной».

Нюанс заключается в том, что разорваться у «нерадзурри» всё-таки не получилось, и они начинают задыхаться на этой дистанции. Буквально недавно с разгромным счётом уступили в ответном матче полуфинала Кубка Италии своему соседу «Милану» и по сумме двух встреч покинули турнир (1:1 и 0:3). А это минус один трофей!

Приплюсуйте сюда поражение в финале Суперкубка Италии от того же «Милана» (2:3), и получится уже кое-что обидное. Хотя весь цимес в том, что Симоне Индзаги продолжает гнаться за двумя зайцами и хочет поймать обоих. В Серии А расслабляться нельзя, поскольку «Наполи» вместе с хитрым Антонио Конте только это и ждут.

С другой стороны, когда от финала Лиги чемпионов тебя отделяет всего два удачных матча, ты тоже вряд ли сдашь назад. Вот и получается, что «Интеру» ничего не остаётся, кроме как балансировать между внутренней и внешней аренами. Скорее всего, в условиях плотного графика приоритетность встречи с «Ромой» упадёт.

«Рома» вообще не против таких раскладов. Если бы не Клаудио Раньери, столичная команда полностью провалила бы сезон. Теперь же, после вылета из Лиги Европы, есть отличная возможность сконцентрироваться на внутренней арене и попытаться залезть в еврокубковую зону. Кстати, уже получается очень здорово. Отставание в два очка от топ-6 за пять туров до конца — более чем рабочее.

Всё благодаря умопомрачительной беспроигрышной серии римлян. Они не знают поражений в чемпионате Италии с декабря 2024 года. За это время приняли участие в 17 турах и добыли 12 побед. А оборона? Очень качественная. Всего девять пропущенных мячей на данном отрезке — очень крутой показатель. Выглядит как заявка на успех в матче с «Интером».

Ставка: «Рома» не проиграет «Интеру» за 2.08.