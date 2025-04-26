День, когда «Ливерпуль» снова станет чемпионом Англии. «Тоттенхэм» не помеха

27 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 27 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.26, что равно приблизительно 79% вероятности. Победа «Тоттенхэм Хотспур» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.10.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (27.04.2025)

«Ливерпуль» в шаге от чемпионства. Достаточно не проиграть «Тоттенхэму», чтобы окончательно лишить «Арсенал» возможности нагнать отставание и стать чемпионом. Только одна из трёх очных встреч в этом сезоне осталась за «шпорами». Она проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. В других мерсисайдцы одержали разгромные победы. Поэтому шансы высокие.

В качестве домашней команды подопечные Арне Слота в АПЛ всего лишь три раза потеряли очки (две ничьих и одно поражение). Уступили команде-сенсации — «Ноттингем Форест» (0:1). В то же время лилово-белые проиграли 10 из 16 выездных встреч первенства. Всё здесь совершенно очевидно. «Ливерпуль» — явный фаворит.

Однако вряд ли в этот раз дело дойдёт до разгрома. На последнем отрезке сезона результативность «Ливерпуля» просела. Только в одном из 11 предыдущих матчей чемпионата Англии он забил больше двух мячей. Поутих возглавляющий список лучших бомбардиров лиги Мохамед Салах. Голевая засуха египтянина в первенстве насчитывает четыре встречи.

Зато неустанно держит марку оборона. Особенно здорово несёт дозор на своём поле. В 16 домашних матчах АПЛ мерсисайдцы пропустили только 12 мячей. Вряд ли «Тоттенхэм» найдёт возможность забить гол. Да ему и не до поисков. Впереди у команды Ангелоса Постекоглу встречи с «Будё-Глимт» в Лиге Европы.

На днях потерпев в Лондоне поражение от «Ноттингем Форест» (1:2), «шпоры» спустились на 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Вылет не грозит, поэтому тратить драгоценные силы на АПЛ нет резона. Лучше поберечь их на матчи с «Будё-Глимт». Глядишь, получится выиграть второй по значимости международный клубный турнир и получить путёвку в Лигу чемпионов.

Так что можно смело поздравлять «Ливерпуль» с досрочной победой в первенстве. «Тоттенхэм» видится для него удобным соперником. Несмотря на это, слишком много голов не ждём. Даже располагающимся в зоне вылета командам мерсисайдцы в последнее время забивают мало. В матче предыдущего тура обыграли «Лестер» со счётом 1:0.

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.