Икрам Алискеров — Андре Мунис: на этот раз — никакого риска

В ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) состоится турнир UFC on ESPN 66. В одном из боёв основного карда в среднем весе сразятся россиянин Икрам Алискеров и бразилец Андре Мунис. Дважды этот поединок срывался, но на этот раз всё должно сложиться.

Дата и время боя Алискеров — Мунис

Турнир UFC on ESPN 66 пройдёт в Канзас-Сити в ночь с 26 на 27 апреля мск. Алискеров и Мунис выйдут в октагон ориентировочно в 4:15 мск.

Где смотреть бой Алискеров — Мунис

Смотреть прямую трансляцию можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на официальной платформе UFC Fight Pass. Начало предварительных боёв запланировано на 1:00 мск, а основной кард стартует в 4:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Алискеров — Мунис

Букмекеры отдают явное преимущество россиянину, предлагая коэффициент 1.15 на его победу и 5.80 — на Муниса. Ничья маловероятна, на неё можно поставить за 68.00.

На ТБ 1.5 раунда дают котировку 1.49, а обратный исход доступен за 2.52. На полный бой можно сделать ставку с коэффициентом 3.25, а досрочное завершение оценили в 1.32.

Чего ждать от боя Алискеров — Мунис

Это уже третья попытка организовать бой. Дважды проблемы возникали у бразильца. Сначала он получил травму, затем не смогли решить проблемы с паспортом. Из-за этого у Муниса образовался серьёзный простой — Андре не выходил в октагон с декабря 2023 года.

Впрочем, может быть, и к лучшему? Икрам Алискеров ухватился за шанс и принял бой на коротком уведомлении против Роберта Уиттакера, заменив Хамзата Чимаева. Конечно, это была авантюра. Весогонка, джетлаг, минимум времени на подготовку. В итоге нокаут уже в первом раунде. Что ж, попасть в топ дивизиона быстро не получилось, теперь нужно будет доказывать свою состоятельность более длинным путём, пройдя через ряд менее сложных соперников.

Икрам здорово дебютировал в UFC, победив Фила Хоуса и Варлея Алвеса. По своему потенциалу он, конечно, намного выше Муниса. Во-первых, искусный самбист, Алискеров не уступит бразильцу в партере. Ну а в стойке он на голову выше. Да, у Муниса было много времени на подготовку, он мог изучить россиянина досконально, но нехватка навыков в стойке, недостаток скорости и техники не могут не сказаться.

Единственный шанс Андре — выбрать нужный момент и провести результативный тейкдаун, вот только при попытке сделать это он наверняка нарвётся на удары Алискерова. Удар у Икрама тяжёлый, свои победы он одерживал в первом раунде. С учётом того, что бразилец не раз оказывался в нокауте, кажется, исход боя очевиден. Да, Мунис сильнее соперников, которых Алискеров побеждал в UFC, но это далеко не Роберт Уиттакер. Да и времени подготовиться на этот раз у россиянина было более чем достаточно.

На победу Алискерова дают мизерные 1.15, так что здесь нужно искать что-то более рискованное. Можно взять успех российского бойца нокаутом за 1.83, ТМ 1.5 раунда за 2.52 или же самый жирный коэффициент — нокаут от Икрама в первом раунде. На этот исход дают аж 3.35. На этом и остановимся. В Алискерова верят, даже несмотря на чувствительное поражение от Уиттакера. Теперь нужно показать товар лицом.

Ставка: победа Алискерова нокаутом в первом раунде за 3.35.