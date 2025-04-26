Этот «Локомотив» уже не остановить! Путь к Кубку Гагарина открыт, «Салават Юлаев» проще

27 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» примет «Салават Юлаев». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Салават Юлаев» 27 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.92, что составляет примерно 52% вероятности. Победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.50. Поставить на ничью можно за 4.00.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что первая встреча серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.90, тотал больше 4.5 шайбы — тоже коэффициентом 1.90. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 19.0.

Прогноз на первый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Салават Юлаев» Уфа (27.04.2025)

Соперникам пришлось попотеть, чтобы выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Серии с «Авангардом» и «Спартаком» у них затянулись до седьмых встреч. Тем не менее вялого хоккея в предстоящем матче не предвидится. Команды уже устали, но их переполняют эмоции, воодушевление от трудовых побед.

Особенно ярославцев, забросивших решающую шайбу во втором овертайме последней встречи с «Авангардом». Обыграть «Салават Юлаев» должно быть проще. Омичи очень мощно прибавили после назначения Ги Буше. Виделись одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина.

У уфимцев куда больше слабых мест, чем у «Авангарда». Хуже показатели выступлений в неравных составах, четвёртое звено реже забирает микроматчи. Ну а самое главное — «Салават Юлаев» куда уязвимее на выезде. Проиграл 16 из 34 матчей регулярного чемпионата в качестве гостевой команды.

Подопечные Виктора Козлова были очень близки к вылету. Уступали в серии 1-3, но «Спартак» не дожал, за что жестоко поплатился. «Локомотив» гораздо стабильнее москвичей. Игорь Никитин создал команду с отменной глубиной состава и лучшей слаженностью обороны в КХЛ.

Ги Буше после поражения в решающей встрече заявил, что не мог требовать большего, ведь хоккеисты отдали всё без остатка. Это была серия, достойная финала Кубка Гагарина. Выигравший же регулярку «Локомотив» показал, что обладает характером. Чемпионским менталитетом, если угодно.

После третьего периода последней встречи с «Авангардом» ярославцы вернулись другой командой. Первый матч серии с «Салаватом Юлаевым» должны выиграть уверенно, в основное время. После «ястребов» им уже ничего не страшно, позади более сложное испытание.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.92.