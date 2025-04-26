Гвардиола не может остаться без трофея. Прогноз на матч «Ноттингем» — «Ман Сити»

27 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 27 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 56% вероятности. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» (27.04.2025)

Чем ближе занавес сезона, тем тяжелее «Ноттингем Форест» становится цепляться за очки. А как вы хотели? Запас энергии команды-сенсации не резиновый. Приходится оставлять на поле все силы. Иначе в Лигу чемпионов не попасть. Конкуренция очень высокая — «Астон Вилла», «Челси» и «Ньюкасл» идут по пятам.

В последних четырёх турах АПЛ «лесники» с большим трудом победили «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Тоттенхэм» (2:1), уступили «Астон Вилле» (1:2) и «Эвертону» (0:1). Подопечные Нуну Эшпириту Санту стали реже убегать в контратаки, ставшие их визитной карточкой. Чаще приходится окапываться в своей штрафной и терпеть, сдерживая натиск соперников.

Хоть встреча и пройдёт на нейтральном поле, где никто не получит полного преимущества трибун, у «Манчестер Сити» значительно больше шансов выйти в финал старейшего в мире футбольного турнира. Даже несмотря на важные кадровые потери, у «горожан» больше глубина состава и выше уровень исполнительского мастерства. Действующий чемпион Англии всё-таки. Негоже ему заканчивать сезон без трофеев.

Хосеп Гвардиола неплохо справляется даже без лучшего бомбардира команды — Эрлинга Холанда. В трёх предыдущих встречах первенства его подопечные разгромили «Кристал Пэлас» (5:2), уверенно победили «Эвертон» (2:0), а также обыграли «Астон Виллу» (2:1). Поднялись на третье место в турнирной таблице АПЛ.

Гвардиола успешно подтягивает в основу воспитанников академии. Нико О'Райли стал главным героем встречи 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1). Записал на свой счёт две голевые передачи. Возможно, сделает результат и в этот раз. Не исключено, что получит новый шанс проявить себя Абдукодир Хусанов.

«Лесникам» хватает мощности, чтобы преуспевать сразу в двух турнирах. Дело дошло до серии пенальти в каждом из трёх последних матчей Кубка Англии с их участием. Дотянули до 11-метровых благодаря слаженной игре в обороне. И в этот раз наверняка постараются усложнить задачу сопернику, но вряд ли смогут избежать поражения по итогам 90 минут.

Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.10.