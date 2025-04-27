Как пройдёт первый матч «Трактор» — «Динамо» Москва в Кубке Гагарина?

Серия может затянуться. Очевидно только то, что у соперников отличное нападение.

28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Гагарина, в котором «Трактор» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» Москва 28 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, что составляет примерно 41% вероятности. Победа московского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70. Поставить на ничью можно за 3.70.

Вместе с тем аналитики считают, что первая встреча серии «Трактор» — «Динамо» Москва получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.65. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.0.

Прогноз на первый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Трактор» Челябинск — «Динамо» Москва (28.04.2025)

Это первый действительно серьёзный вызов для «Трактора» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. В предыдущих раундах подопечными Бенуа Гру были побеждены «Адмирал» и минское «Динамо». Вопрос на засыпку — хорошо ли они готовы к серии с московским «Динамо»? Сейчас разберёмся.

К группе атаки вопросов нет. Тройка Максим Шабанов — Александр Кадейкин — Никита Коростелёв разрывала в регулярке и продолжает делать разницу в плей-офф. А вот игра защиты и феерившего в чемпионате Зака Фукале подрывает уверенность в проходе челябинцев дальше.

Пять пропущенных шайб в первом матче с «Адмиралом» (4:5) и восемь безответных в третьей встрече с минским «Динамо» — это совсем нехорошо, заставляет как минимум насторожиться. Как сдерживать нападение бело-голубых? Оно техничнее и мощнее, чем у предыдущих соперников.

Московское «Динамо» уверенно прошло СКА (4-2) и «Ак Барс» (4-2). Бо́льшая часть встреч получилась результативной. Важную роль сыграло мастерство легионеров. Канадские нападающие забросили чуть ли не половину всех шайб. Набрали отличную форму. Устоять обороне «Трактора» — непростое испытание.

Примечательно, что три из четырёх поражений подопечные Алексея Кудашова потерпели на своём льду. Так что вряд ли будут стесняться в Челябинске. Тем более что они очень здорово играют вторым номером. Даже если челябинцы на правах хозяев пойдут верёд, смогут им ответить. Ставка на ТБ 5 шайб принимается с коэффициентом 1.90.

В прошлом сезоне «Трактор» прошёл московское «Динамо», выиграв все четыре матча. Однако тогда были совсем другие команды по состоянию. У челябинцев изменился стиль игры, а у бело-голубых разрешилась проблема с вратарской позицией. Серия может получиться затяжной. Фаворит не проглядывается. Однако должно быть интересно и зрелищно, ждём много голов уже с ходу.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.90.