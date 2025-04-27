Экспресс с коэффициентом 16.7: чемпионство «Ливерпуля» и полуфинал Кубка Гагарина

На сегодня, 27 апреля, в спортивном мире запланирована масса интересных событий. Попробуем зацепить многие из них — возможный чемпионский матч «Ливерпуля», старт 1/2 финала плей-офф КХЛ, матч «Интер» — «Рома» в Серии А, а также битву Хосепа Гвардиолы за выход в финал Кубка Англии.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»

Чем ближе занавес сезона, тем тяжелее «Ноттингем Форест» становится цепляться за очки. А как вы хотели? Запас энергии команды-сенсации не резиновый. Приходится оставлять на поле все силы. Иначе в Лигу чемпионов не попасть. Конкуренция очень высокая — «Астон Вилла», «Челси» и «Ньюкасл» идут по пятам. Имеет смысл сосредоточиться на этом.

«Лесникам» хватает мощности, чтобы преуспевать сразу в двух турнирах. Дело дошло до серии пенальти в каждом из трёх последних матчей Кубка Англии с их участием. Дотянули до 11-метровых благодаря слаженной игре в обороне. И в этот раз наверняка постараются усложнить задачу сопернику, но вряд ли смогут избежать поражения по итогам 90 минут.

Хоть встреча и пройдёт на нейтральном поле, где никто не получит полного преимущества трибун, у «Манчестер Сити» значительно больше шансов выйти в финал старейшего в мире футбольного турнира. Даже несмотря на важные кадровые потери, у «горожан» больше глубина состава и выше уровень исполнительского мастерства. Действующий чемпион Англии всё-таки. Негоже ему заканчивать сезон без трофеев.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев»

Соперникам пришлось попотеть, чтобы выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Серии с «Авангардом» и «Спартаком» у них затянулись до седьмых встреч. Тем не менее вялого хоккея в предстоящем матче не предвидится. Команды уже устали, но их переполняют эмоции, воодушевление от трудовых побед.

Особенно ярославцев, забросивших решающую шайбу во втором овертайме последней встречи с «Авангардом». Одолеть «Салават Юлаев» должно быть проще. Омичи очень мощно прибавили после назначения Ги Буше. Виделись одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина.

У уфимцев куда больше слабых мест, чем у «Авангарда». Хуже показатели выступлений в неравных составах, четвёртое звено реже забирает микроматчи. Ну а самое главное — «Салават Юлаев» куда уязвимее на выезде. Проиграл 16 из 34 матчей регулярного чемпионата в качестве гостевой команды. Проиграет снова.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» — в шаге от чемпионства. Достаточно не уступить «Тоттенхэму», чтобы окончательно лишить «Арсенал» возможности нагнать отставание и стать чемпионом. Только одна из трёх очных встреч в этом сезоне осталась за «шпорами». Она проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. В других мерсисайдцы одержали разгромные победы. Поэтому шансы высокие.

В качестве домашней команды подопечные Арне Слота в АПЛ всего лишь три раза потеряли очки (две ничьих и одно поражение). Уступили команде-сенсации — «Ноттингем Форест» (0:1). В то же время лилово-белые проиграли 10 из 16 выездных матчей первенства. Всё здесь совершенно очевидно. «Ливерпуль» — явный фаворит.

Однако вряд ли в этот раз дело дойдёт до разгрома. На последнем отрезке сезона результативность «Ливерпуля» просела. Только в 1 из 11 предыдущих встреч чемпионата Англии он забил больше двух мячей. Но логична здесь даже победа. Вряд ли «Тоттенхэм» найдёт возможность забить гол. Да ему и не до поисков. Впереди у команды Ангелоса Постекоглу матчи с «Будё-Глимт» в Лиге Европы.

Прогноз на матч «Интер» — «Рома»

«Интер» находится в той ситуации, о которой можно сказать «вкусно и грустно». Во-первых, клуб продолжает с «Наполи» борьбу за скудетто в чемпионате Италии. Перед 34-м туром в карманах у него были 71 очко и первое место. Во-вторых, он вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где уже на следующей неделе встретится с «Барселоной».

Нюанс заключается в том, что разорваться у «нерадзурри» всё-таки не получилось, и они начинают задыхаться на этой дистанции. Буквально недавно с разгромным счётом уступили в ответном матче полуфинала Кубка Италии своему соседу «Милану» и по сумме двух встреч покинули турнир (1:1 и 0:3). А это минус один трофей!

Впереди игра с «Барселоной», а потому, скорее всего, в условиях плотного графика приоритетность матча с «Ромой» упадёт. «Рома» вообще не против таких раскладов. Если бы не Клаудио Раньери, столичная команда полностью провалила бы сезон. Она не знает поражений в чемпионате Италии с декабря 2024 года. За это время приняла участие в 17 встречах и добыла 12 побед. Сможет зацепиться за очки снова.

Экспресс на спорт 27 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Ман Сити» над «Ноттингемом» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.10.

победа «Ман Сити» над «Ноттингемом» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.10. Ставка 2: победа «Локомотива» над «Салаватом Юлаевым» за 1.92.

победа «Локомотива» над «Салаватом Юлаевым» за 1.92. Ставка 3: победа «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.

победа «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00. Ставка 4: «Рома» не проиграет «Интеру» за 2.08.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.92 х 2.00 х 2.08 = 16.7.