Пошутили — и хватит. Овечкин даст сдачи «Монреалю» в четвёртом матче серии

3:6 — это обидно. «Вашингтон» больше не будет расслабляться.

28 апреля состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Монреаль» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Белл-центр» в городе Монреаль. Первое вбрасывание запланировано на 1:30 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон» 28 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.36, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Монреаля» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.55. Поставить на ничью можно за 4.20.

Вместе с тем аналитики ожидают, что четвёртый матч серии плей-офф НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.12, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.72. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.40.

Прогноз на четвёртый матч серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» (28.04.2025)

«Монреаль» предпринимает попытку переломить ход серии. Выиграл третий матч со счётом 6:3, получил заряд положительных эмоций и порадовал родных болельщиков. Всё это, конечно, здорово, но теперь «Вашингтон» в гневе. «Столичным» не терпится взять реванш, отомстить за разгромное поражение.

Разозлённый победитель Восточной конференции — это страшно! Спенсер Карбери создал сильную команду. Настолько, что Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, опередив все предполагаемые прогнозы. Близко подобрался к отметке в 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.



В плей-офф голевой конвейер 39-летнего капитана «Вашингтона» работать не прекратил. Россиянин оформил дубль и записал на свой счёт голевую передачу в первом матче серии, а также отметился заброшенной шайбой в третьей встрече. Настоящий зверь, неудержимый.

Ну, держись, Монреаль! На пороге возвращения в состав — белорусская звезда «Вашингтона». Тройка Александр Овечкин — Дилан Строум — Алексей Протас создавала шедевры в регулярном чемпионате. Как только она воссоединится вновь, «Канадиенс» не поздоровится.

Протас пропустил первые три матча с «Монреалем» из-за травмы. Надо отметить, прикрывал его обменянный у «Питтсбурга» Энтони Бовиллье весьма неплохо. Так что, если Спенсер Карбери решит, что Протасу нужно чуть больше времени на восстановление, беспокоиться не стоит. Качественная подмена есть.

У «Монреаля» с глубиной и качеством состава дела обстоят намного хуже. Перестройка идёт хорошо. То, что получилось выйти в плей-офф и забрать у победителя Восточной конференции одну встречу, — уже большое достижение. В следующий раунд Кубка Стэнли «Канадиенс» дорога заказана.

Это ещё слишком зелёная команда, которой не хватает стабильности. Мартену Сан-Луи приходится полагаться на совсем молодых хоккеистов, в частности на 19-летнего Ивана Демидова. В трёх матчах плей-офф россиянин не отметился ни единым результативным действием. У «столичных» выше уровень исполнительского мастерства.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.36.