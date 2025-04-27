Причина, по которой «Ювентус» и «Лацио» останутся без Лиги чемпионов

28 апреля состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Удинезе» примет «Болонью». Встреча пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Удинезе» — «Болонья» 28 апреля 2025 года

Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Болоньи» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно 52% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Удинезе» — «Болонья» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

Прогноз на матч 34-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Болонья» (28.04.2025)

У «Удинезе» чёрная полоса. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает шесть встреч (одна ничья против пяти поражений). Причина спада — кадровые потери. Каждый год одно и то же. Только «маленькие зебры» наберут ход, как кто-то из лидеров или сразу несколько получают травмы, и результаты стремительно ухудшаются.

Сейчас в лазарете два лучших бомбардира команды — Флорьян Товен и Лоренцо Лукка. На двоих они забили половину всех голов «Удинезе» в этом сезоне Серии А. Форварды играли важнейшую роль в конструировании атак. Неудивительно, что в четырёх последних матчах первенства «маленькие зебры» поразили ворота соперника только один раз, а пропустили 10.

Старания экс-футболиста московского ЦСКА Яки Бийола тщетны. Так как нападающие не цепляются за мяч, соперники чаще владеют инициативой и находят бреши в обороне. Одно порождает другое. Из-за плохих результатов становится хуже психологическая составляющая. Подопечные хуже реагируют на слова Косты Руньяича, совершают больше ошибок.

Тем временем «Болонья» пребывает в замечательном расположении духа и снова норовит закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Победив во встрече предыдущего тура лидирующий «Интер» (1:0), поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Так и до вторых еврокубков подряд недалеко!

По пятам идут «Ювентус» и «Лацио». Большая конкуренция подстёгивает красно-синих. Заряженные мотивацией, они выиграли шесть из восьми предыдущих матчей чемпионата Италии. Не смогли победить располагающиеся выше в турнирной таблице «Наполи» (1:1) и «Аталанту» (0:2). Середняков и аутсайдеров же одолевают без особых проблем.

Помимо неплохих шансов добыть путёвку в Лигу чемпионов, у подопечных Винченцо Итальяно есть возможность выиграть Кубок Италии. Вышли в финал турнира, на днях победив в ответной встрече этот самый «Удинезе» (2:1). «Болонья» — это про стабильность в игре и результатах. Несмотря на то что встреча пройдёт в Удине, красно-синие — явный фаворит.

Ставка: победа «Болоньи» за 1.90.