У «Локомотива» больше нет конкурентов? Чего ждать от полуфиналов Кубка Гагарина

На Кубок Гагарина осталось всего четыре претендента. Впереди — полуфиналы. Не добрались до этой стадии яркие команды — тот же «Авангард», пересобранный Ги Буше, тот же «Спартак», радовавший глаз ярким хоккеем. Но плей-офф есть плей-офф — останется только один. Изучаем расклады букмекеров на главные матчи сезона.

«Локомотив» выиграл главную серию?

Основным претендентом на Кубок Гагарина аналитики считают «Локомотив». Сделать ставку на чемпионство ярославцев можно с коэффициентом 1.78. Кажется, что во втором раунде мы видели серию, достойную финала. «Авангард» под руководством Ги Буше преобразился и точно был не хуже. Если бы не провальное начало сезона, сетка для омичей была бы другой. Но и сейчас «ястребы» отыгрались с 1-3 и вполне могли победить и в седьмом матче. Когда развязка наступает во втором овертайме — фактор везения не отменить.

Есть ощущение, что «Локомотив» выжил в противостоянии с самым сложным соперником. Возможно, после разминки с «Торпедо» такая встряска для команды Игоря Никитина была нужна. По составу и системности ярославский клуб действительно фаворит.

Играть «Локомотиву» в полуфинале предстоит с «Салаватом Юлаевым». Команда Виктора Козлова ушла с 1-3 в серии со «Спартаком». И кажется, что это потолок для уфимского клуба. По-хорошему, в «Салават» не верили, когда он стоял на краю пропасти. Разве что поклонники клуба. Что ж, подопечные Козлова проявили характер. Но и «Спартак» в этот момент не смог включить прагматичность. «Локомотив» такого клубу из Башкортостана не позволит. Шансы «Салавата Юлаева» стать чемпионом оценили в 8.50.

Если говорить об итогах серии, то вероятность прохода «Локомотива» в финал оценили в 1.28, а на уфимцев можно поставить за 3.75. В длительную серию букмекеры тоже не особо верят. Основной тотал матчей установили на отметке в 5.5. Заключить пари на то, что будет как минимум шесть игр, можно за 1.70, а обратный исход идёт за 2.03.

В чём шанс «Салавата»? Хотя бы в том, что давления на уфимцев практически нет. Они и так если не прыгнули выше головы, то точно заставили себя уважать. А вот «Локомотив» стадия полуфинала никак не устроит. Только Кубок Гагарина — и как бы не сгореть под этим прессом.

«Трактор» или «Динамо»? Шансы почти равны!

Если в первой полуфинальной паре у нас есть явный фаворит, то в паре «Трактор» — «Динамо» М букмекеры видят шансы почти равными. 1.80 дают на выход в финал челябинского клуба, 2.00 — на москвичей.

«Трактор» вошёл в плей-офф не слишком уверенно. «Адмирал» на классе прошли, однако в этой серии у дальневосточного клуба неожиданно было много шансов. Впрочем, как выяснилось, челябинцы просто долго вкатывались. В серии с минским «Динамо» им понадобилось всего пять матчей. Да, были 0:8, но лучше проиграть один раз так, чем отдать серию, каждый раз уступая в одну шайбу. Бенуа Гру — стратег.

В отличие от «Трактора», «Динамо» пришлось вытаскивать серию с «Ак Барсом», москвичи уступали по ходу серии 0-2, проиграв две первые встречи, да ещё на своём льду. Однако дальше команда Алексея Кудашова отмобилизовалась, стала играть намного собраннее и не оставила соперникам шансов. А в решающем, шестом матче в Казани просто разнесла «барсов» 6:1. Впечатляет. Но «Трактор» точно не позволит москвичам так долго входить в серию.

Букмекеры считают челябинский клуб вторым претендентом на трофей, шансы команды Бенуа Гру завоевать Кубок Гагарина оценили в 4.70. Впрочем, москвичи совсем рядом, вероятность чемпионства «Динамо» отображена котировкой 4.90. Вполне возможно, мы увидим в этой серии все семь встреч, поставить на такое развитие событий можно за 2.80.