Луис Энрике и Сафонов знают, как победить. Чего ждать от полуфиналов Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов наступает горячая пора — полуфиналы! Всего четыре претендента на трофей остались в борьбе. Разумеется, букмекеры уже дали свои расклады. Изучаем их и взвешиваем за и против в отношении каждой команды.

«Барселона» — всё слишком хорошо?

Главным претендентом на чемпионство аналитики считают «Барселону» — коэффициент 3.00. Ни много, ни мало, а команда Ханс-Дитера Флика замахнулась на квадрупл. В активе каталонцев уже есть Суперкубок Испании и Кубок Короля, а в Примере они лидируют за несколько туров до финиша.

Ханси Флик построил классную команду с зубодробительным нападением. В обороне проблемы есть, но каталонцы всегда готовы забить больше соперника. Ламин Ямаль и Рафинья в полном порядке, Роберт Левандовски — идеальное остриё копья, а своими перемещениями сине-гранатовые готовы вскружить голову любому сопернику.

Идеально? Почти. Однако есть и свои проблемы. Во-первых, травмы. Сейчас не играет Левандовски, есть и другие повреждения, а кадровая обойма у немецкого специалиста всё-таки не настолько широка. С другой стороны, «Реал» в финале Кубка Испании одолели и без поляка. Но это мадридцы, которые закрываться не стремились. А в Лиге чемпионов в полуфинале будет «Интер», который станет рубиться и точно не собирается нестись вперёд.

Хватит ли «Барсе» сил? График у каталонцев очень непростой. Вот и в финале Кубка Короля пришлось играть лишние 30 минут. В чемпионате тоже не расслабишься: до финиша – пять туров, а преимущество в четыре очка. Одну осечку допустить можно, однако впереди ещё лобовая игра с «Реалом», выезд в Бильбао к «Атлетику»… В общем, нелегко!

Всё так, но у «Интера» ситуация ещё более сложная. Команда Симоне Индзаги до последнего времени также играла на три фронта и откровенно измотана. В Кубке Италии последовала оплеуха от «Милана». В Серии А до конца пять туров, а с «Наполи» паритет, возможен даже «золотой» матч. Кроме того, из-за кончины Папы Римского встречу с «Ромой» перенесли на воскресенье. На подготовку к выездной игре с «Барселоной» осталась всего пара дней. Настоящая проверка и волевых качеств футболистов, и Симоне Индзаги как тренера, который умеет подвести команду в лучшей форме. Пока «нерадзурри» считают аутсайдерами, коэффициент на их чемпионство 5.50. Однако если посмотреть коэффициенты на выход в финал, то здесь 1.67 на 2.20 в пользу «Барселоны». Не такое уж и большое преимущество.

«ПСЖ» готов побеждать!

В другой паре встретятся «Арсенал» и «ПСЖ». Фаворита здесь нет, чуть-чуть коэффициенты склоняют в пользу парижан — 1.88 на 1.92 на рынке прохода.

За команду Луиса Энрике по-настоящему комфортный график. Команда уже обеспечила себе чемпионство в Лиге 1. Финал Кубка Франции – только в конце мая. Так что вся подготовка здесь и сейчас настроена на «Арсенал». Кстати, в своём последнем матче парижане уступили «Ницце», так что и тема с сезоном без поражений в чемпионате закрыта.

«ПСЖ» сейчас как никогда близок к победе в Лиге чемпионов. Даже звёздный состав с Мбаппе, Месси и Неймаром был не так хорош. Встречи с «Ливерпулем» — настоящая конфетка. С «Астон Виллой» в какой-то момент чуть было не упустили преимущество, однако всё равно прошли дальше. Заключить пари на победу парижского клуба в Лиге чемпионов можно за 3.30.

Но «Арсенал» тоже намерен пройти в финал. Чемпионство «канониров» оценивают в 3.50, а уверенная победа над «Реалом» добавила вистов команде. За чемпионство в АПЛ команда уже не борется, от третьего места – отрыв в пять очков за четыре тура до финиша. Не так комфортно, как у «ПСЖ», однако к ротации состава Микель Артета вполне может прибегать. Да, предстоят ещё матчи и с «Ливерпулем», и с «Ньюкаслом», но это будет уже после полуфинальных игр в Лиге чемпионов. Из проблем — до конца сезона выбыл Габриэл. Обойма у испанского тренера всё же коротковата, так что это большая потеря. В общем, в этой паре предсказать победителя крайне сложно.

Если брать ставки на чемпионство, мы бы смотрели в сторону пари на «ПСЖ». Луис Энрике сколотил реально классную команду, да и столько лет парижане идут к этому титулу! А график у них самый простой, да и с травмами особых проблем нет. Так что мы бы проверяли здесь победу «ПСЖ».

Ставка: чемпионство «ПСЖ» за 3.30.