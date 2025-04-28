Реклама Кубка Гагарина от «Трактора» и «Динамо»: экспресс с коэффициентом 7.76

Новая неделя начнётся со старых дел. В чемпионате Италии из-за смерти Папы Римского сдвинулись игры, а в КХЛ продолжают бороться за Кубок Гагарина. Авторы «Чемпионата» составили экспресс с общим коэффициентом 7.76.

Прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва

Это первый действительно серьёзный вызов для «Трактора» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. В предыдущих раундах подопечными Бенуа Гру были побеждены «Адмирал» и минское «Динамо». Вопрос на засыпку — хорошо ли они готовы к серии с московским «Динамо»? Сейчас разберёмся.

К группе атаки вопросов нет. Тройка Максим Шабанов — Александр Кадейкин — Никита Коростелёв разрывала в регулярке и продолжает делать разницу в плей-офф. А вот игра защиты и феерившего в чемпионате Зака Фукале подрывает уверенность в проходе челябинцев дальше.

Московское «Динамо» же уверенно прошло СКА (4-2) и «Ак Барс» (4-2). Бо́льшая часть встреч получилась результативной. Важную роль сыграло мастерство легионеров. При этом бело-голубые в этом плей-офф хороши на выездах, здорово играют вторым номером. Даже если челябинцы на правах хозяев пойдут вперёд, они смогут им ответить. Так что здесь будет много шайб, как и любит нейтральный болельщик.

Прогноз на матч «Удинезе» — «Болонья»

У «Удинезе» чёрная полоса. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает шесть встреч (одна ничья против пяти поражений). Причина спада — кадровые потери. Каждый год одно и то же. Только «маленькие зебры» наберут ход, как кто-то из лидеров или сразу несколько получают травмы, и результаты стремительно ухудшаются.

Тем временем «Болонья» пребывает в замечательном расположении духа и снова норовит закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Победив во встрече предыдущего тура лидирующий «Интер» (1:0), поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Так и до вторых еврокубков подряд недалеко!

По пятам идут «Ювентус» и «Лацио». Большая конкуренция подстёгивает красно-синих. Заряженные мотивацией, они выиграли шесть из восьми предыдущих матчей чемпионата Италии. Не смогли победить располагающиеся выше в турнирной таблице «Наполи» (1:1) и «Аталанту» (0:2). Середняков и аутсайдеров же одолевают без особых проблем. Смогут и теперь.

Прогноз на матч «Лацио» — «Парма»

«Лацио» вылетел из Лиги Европы от рук «Будё-Глимт» и Никиты Хайкина, ему остаётся лишь бороться за финиш в топ-4 чемпионата Италии. Шансы, конечно, есть, но будет сложно. У команды 59 очков в кармане и три очка отставания. Вся проблема в конкурентах, которых здесь много. И все хотят в Лигу чемпионов и другие еврокубки.

Дополнительные проблемы создаст «Парма». Команда пытается сохранить прописку в чемпионате Италии и борется за выживание. Отрыв от зоны вылета не такой большой, чтобы можно было расслабиться. Да она и не расслабляется. Беспроигрышная серия составляет шесть матчей, а недавно получилось победить всухую «Ювентус» (1:0).

Вообще, «Парма» сейчас не так много забивает, а пропускает ещё меньше. «Лацио» же подсдулся. Может забить много и выиграть, но в основном тотал мячей в матчах с его участием не превышает двух штук. Судя по игре соперника, не превысит и теперь.

Экспресс на спорт 28 апреля 2025 года

Ставка 1: тотал больше 5 шайб в матче «Трактор» — «Динамо» за 1.90.

тотал больше 5 шайб в матче «Трактор» — «Динамо» за 1.90. Ставка 2: победа «Болоньи» над «Удинезе» за 1.90.

победа «Болоньи» над «Удинезе» за 1.90. Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча за в матче «Лацио» — «Парма» 2.15.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.90 х 2.15 = 7.76.