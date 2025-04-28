Эпик без голов? Это «Арсенал» и «ПСЖ» спорят за финал Лиги чемпионов

29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Арсенал» примет «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ» 29 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Арсенал» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.73.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ» (29.04.2025)

Складывается ощущение, будто «ПСЖ» надоело в чемпионате Франции, в результате чего он решил заявиться в АПЛ, где уровень конкуренции выше. Просто это уже третий соперник из Англии для парижан в текущем плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» потерпели фиаско. Слово за «Арсеналом».

Лондонцы на предыдущей стадии самого престижного клубного международного турнира победили мадридский «Реал» (3:0 и 2:1). Прекрасная организованность защиты предопределила исход. Доступ к кислороду самому титулованному клубу Лиги чемпионов был напрочь отрезан. Вообще ничего путного тот создать не смог. Единственный гол забил благодаря «привозу».

Ни разу в этом сезоне в сетку ворот подопечных Микеля Артеты не попало больше двух мячей за встречу. Даже «Ливерпуль», которому «ПСЖ» с трудом забил один раз в двух матчах, не настолько хорошо обороняется. У «канониров» лучший показатель пропущенных мячей в текущем розыгрыше АПЛ.

Тем не менее «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице первенства. Сильно отстал от мерсисайдцев. Всё дело в том, что его часто подводит реализация и не хватает мощности в атаке. «Реалу» получилось забить так много по нескольким причинам. Первая — эффект неожиданности, два штрафных Деклана Райса. Вторая — кадровые потери «сливочных». В лазарете почти все защитники.

Ну и третья — «Реал» в этом сезоне сам не свой. А вот «ПСЖ», наоборот, просто шикарен. Луис Энрике научил команду доминировать в каждой встрече. Такой футбол Микель Артета стремится поставить «Арсеналу» уже не первый год, но получается с переменным успехом. А вот у парижан сбоев сейчас почти не бывает.

Взять тот же матч последнего тура Лиги 1 с «Ниццей» (1:3). Поражение стало для красно-синих первым в текущем розыгрыше первенства. Дело тут не в расслабленности из-за досрочной победы в чемпионате. Просто соперник реализовал всё, что только можно было. Плюс серьёзной преградой стал поймавший кураж Марцин Булка. Поляк парировал кучу ударов. Не дал забить Хвиче Кварацхелии и Усману Дембеле.

Главным антигероем матча стал Джанлуиджи Доннарумма, который за счёт статуса выигрывает конкуренцию у Матвея Сафонова. Периодически итальянец чудит, но сокомандники стараются максимально снизить на него нагрузку. К слову, напрашивается пари на тотал меньше 2.5 мяча и теперь. Коэффициент — 1.92.

Вряд ли по содержанию будет разительное отличие от матчей «ПСЖ» с «Ливерпулем». Ожидается столь же близкая и интересная игра, однако с минимальным количеством забитых мячей. Соперников периодически подводит завершение, зато в обороне чаще всего порядок. Да и в первом встрече вряд ли кто-то захочет рисковать, чтобы нарваться на гол.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.