«Спартак» исправится за проигрыш ЦСКА. Матч с «Динамо» в Кубке России — шанс

У красно-белых ещё есть шансы закончить сезон с трофеем.

29 апреля состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором «Спартак» примет московское «Динамо». Столичное дерби пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Москва 29 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Спартак» — «Динамо» Москва получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Динамо» Москва (29.04.2025)

После зимнего перерыва «Спартак» выглядит не так устрашающе, как до него. Потеряв очки в четырёх из семи предыдущий матчей РПЛ, красно-белые опустились на четвёртую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» восемь очков. Уже не наверстать.

Что-то у легендарного Деяна Станковича вышло из-под контроля. Совсем перестал забивать лучший бомбардир «народной команды» Манфред Угальде. Голевая засуха костариканца в чемпионате России насчитывает семь встреч. Плюс в матче с «Уралом» он провёл на поле все 90 минут, но так и не отметился результативными действиями.

Болельщикам остаётся только возлагать надежды на то, что красно-белые хорошенько настроятся на Кубок России. На днях они потерпели досадное поражение на своём поле от ЦСКА (1:2). Нельзя проигрывать второе дерби подряд дома и лишаться шансов закончить сезон с трофеем. Такое просто не поймут, учитывая какие были трансферы.

Московское «Динамо» могло бы закуситься и доставить немало хлопот «народной команде». При одном важном условии — если бы встреча проходила на «ВТБ Арене». Бело-голубые крайне чувствительны к наличию поддержки родных поклонников. Без неё смотрятся совершенно неуверенно и неубедительно.

Подопечные Марцела Лички занимают второе место в лиге по xG дома. На своём поле выиграли 9 из 13 матчей чемпионата России. На днях отняли очки у «Зенита» (1:1)! А вот в гостях — всего четыре победы, одержанные над середняками и аутсайдерам. Здесь всё красноречиво.

Кроме того, история очных встреч отнюдь не на стороне бело-голубых. Потерпели поражения в четырёх из пяти последних. Другая завершилась вничью. Нельзя сказать, что «Спартак» — явный фаворит. Однако в его победу верится куда больше. На «Лукойл Арене» красно-белые выиграли 9 из 14 встреч РПЛ. Сумеют выиграть и теперь.

Ставка: победа «Спартака» за 2.00.