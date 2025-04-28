Спасибо Капризову и Барбашёву. Пятый матч «Вегас» — «Миннесота» тоже будет голевым

30 апреля состоится пятый матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас» примет «Миннесоту». Встреча пройдёт на льду стадиона «Ти-Мобайл Арена» в городе Парадайс. Первое вбрасывание запланировано на 4:30 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Миннесота» 30 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вегаса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно составляет 55% вероятности. Победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.60. Поставить на ничью можно за 4.50.

Вместе с тем аналитики ожидают, что пятый матч серии плей-офф НХЛ «Вегас» — «Миннесота» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.77. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.10.

Прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» (30.04.2025)

Соперники радуют глаз нейтрального болельщика красивым и динамичным хоккеем. Все четыре встречи получились результативными, счёт в серии равный — 2-2. Вполне вероятно, дело дойдёт до седьмого матча. Так что запасайтесь попкорном и напитками, впереди всё самое интересное!

Автором победной шайбы в четвёртой встрече стал Иван Барбашёв. Важный момент, который может стать определяющим. Форвард не славится стабильностью, чередует удачные отрезки с провальными. Однако когда идёт игра, сдерживать его становится крайне сложно. Также радует Павел Дорофеев. Набирает очки и проделывает большой объём черновой работы.

Впрочем, у «Миннесоты» есть чем ответить. Шикарный сезон проводит Кирилл Капризов. Он много пропустил из-за травмы, но после возвращения на лёд продолжил клепать голы как ни в чём не бывало. В четырёх встречах с «Вегасом» набрал восемь очков. Покорил ряд клубных достижений. Более чем достойный ответ на результативность Барбашёва и Дорофеева.

Голкиперам не позавидуешь, у них просто колоссальный объём работы. В четвёртом матче серии на двоих совершили более 70 сейвов и всё равно суммарно пропустили семь шайб. Мастерство нападающих слишком велико, так что защитники и вратари не всегда поспевают за ними.

Ошибочно полагать, что из-за домашней арены «Голден Найтс» — фавориты. В большинстве случаев поддержка родных болельщиков даёт преимущество, так как заряжает хоккеистов дополнительной энергией. Но вся соль в том, что больше «Миннесоты» очков в регулярке на выезде набрали только три команды. Очень классно «Уайлд» играют вдали от дома.

Единственным вариантом для ставки видится тотал больше 5.5 шайбы. Вполне вероятно, Кирилл Капризов и Иван Барбашёв вновь порадуют результативностью. Российские хоккеисты создают красоту и своей энергетикой заряжают одноклубников. Ждём продолжения голевого банкета!

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.77.