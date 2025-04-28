Неужели снова до семи? Прогноз на второй матч «Локомотив» — «Салават Юлаев»

Участников всё меньше, а интрига в плей-офф КХЛ с каждым матчем всё круче. Добрались до полуфиналов. Во вторник, 29 апреля, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится второй матч серии «Локомотив» — «Салават Юлаев». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» 29 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа уфимского «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 3.50.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.80. В то же время аналитики считают, что хоккей во втором матче серии не получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.00.

Прогноз на второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Салават Юлаев» (29.04.2025)

«Локомотив», видимо, ещё не пришёл в себя после затяжной седьмой встречи с омским «Авангардом» (3:2 ОТ), которая продлилась аж до 87-й минуты. А как иначе объяснить тот факт, что ярославский клуб позволил «Салавату Юлаеву» одержать победу в первом полуфинальном матче?

Дело в том, что уфимская команда крайне сильна на своём льду. Во время регулярки она была лучшей по количеству набранных очков в домашних матчах среди всех участников, а в плей-офф проиграла всего лишь одну встречу из восьми. Однако в гостях выглядит куда скромнее.

До недавнего выезда в Ярославль подопечные Виктора Козлова добыли в плей-офф всего лишь одну победу вне домашнего льда, причём только в овертайме. В Новосибирске с «Сибирью» и в Москве со «Спартаком» они, как правило, терпели неудачи, а прошли благодаря более убедительным результатам в Уфе.

В первой игре с «Авангардом» ярославский «Локомотив» пропустил первым, а затем уступил со счётом 1:4. Что-то похожее было и в первом матче с «Салаватом Юлаевым». Однако, как показала практика, адаптироваться к сопернику железнодорожники умеют очень хорошо.

После поражения от омичей ярославцы выдали серию из трёх побед. Нечто похожее может быть и теперь. Как минимум вторую игру на своём льду они должны забрать. Во-первых, ехать в Уфу к нынешнему «Салавату» при 0-2 в серии — крайне опрометчивое допущение. Нужно восстановить баланс.

Во-вторых, сам «Салават Юлаев» уже выполнил минимальную задачу на первый выезд в Ярославль, а потому наверняка немного расслабится. Всё это приведёт к тому, что «Локомотив» сумеет победить и сравнять счёт в серии. Наверняка снова будет давить и на этот раз забьёт больше, чем соперник.

Ставка: «Локомотив» обыграет «Салават Юлаев» за 2.00.