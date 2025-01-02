«МЮ» спасает сезон, Хайкин пишет историю. Огонь в 1/2 финала Лиги Европы!

Вслед за Лигой чемпионов и во втором по статусу еврокубке — Лиге Европы — пришла пора полуфиналов. И здесь интрига ничуть не хуже! Два английских клуба, которые провалили сезон и для которых победа в турнире станет индульгенцией. Интересный «Атлетик», который год за годом даёт бой грандам в испанской Ла Лиге. Ну и куда же без команды-золушки, роль которой в этом сезоне исполнил норвежский «Будё-Глимт». И в этой команде есть россиянин — Никита Хайкин защищает последний рубеж обороны и буквально втащил её в полуфинал, взяв два пенальти в серии с «Лацио». Кто же станет триумфатором? Изучаем расклады букмекеров.

«Тоттенхэм» — фаворит? Хайкин против!

Главным претендентом на победу аналитики считают «Тоттенхэм». Поставить на команду Ангелоса Постекоглу можно за 2.65. Почему именно «шпоры»? Здесь всё просто. «Атлетик» и «МЮ» сыграют между собой, а «Тоттенхэму» выпал «лёгкий» жребий в лице норвежского «Будё-Глимт» (коэффициент 17.00).

Конечно, класс этих команд несопоставим. «Тоттенхэм» на две головы выше по таланту, у него куда серьёзнее уровень сопротивления. Да и все силы англичане бросят именно на Лигу Европы. Прямо сейчас команда занимает лишь 16-е место в АПЛ. Правда, вылет ей не грозит — уж слишком слабыми оказались аутсайдеры в Англии в нынешнем сезоне. Поэтому подопечные Постекоглу откровенно забили на внутренний чемпионат. Сейчас у них серия из трёх поражений, а если вынести за скобки победу над слабейшей командой — «Саутгемптоном» — то «шпоры» проиграли пять встреч подряд в АПЛ. На выходных «Тоттенхэм» стал участником чемпионского матча, но лишь в роли команды, которую «Ливерпуль» разгромил (5:1) и оформил титул.

При этом в Лиге Европы команда Постекоглу выглядит куда собраннее. Да, в 1/8 финала было непросто с нидерландским «АЗ Алкмар», но в 1/4 финала «шпоры» выбили из борьбы франкфуртский «Айнтрахт» — дома не смогли дожать (1:1), зато на выезде победили (1:0). И, в общем-то, заслуженно сыграют в полуфинале.

«Будё-Глимт», конечно, в сухом остатке слабее того же «Айнтрахта», однако путешествие за Полярный круг — то ещё удовольствие, «Лацио» подтвердит. Римляне, правда, отыгрались дома, положили третий мяч в овертайме, но тут норвежцы показали характер. Забили гол на 119-й минуте, а в серии пенальти проявил себя Никита Хайкин. Два сейва от россиянина и историческое достижение для клуба! И почему бы не замахнуться на большее? Так что отправлять «Тоттенхэм» в финал заранее точно не стоит. Хотя коэффициенты на проход – 1.13 на 5.90 в пользу англичан.

«Атлетик» — «МЮ»: ещё одна «весёлая» серия

В отличие от первой пары, шансы во второй практически равные — 1.80 на 2.00 в пользу басков. Команда Эрнесто Вальверде проводит очередной неплохой сезон, уверенно идёт на четвёртом месте в Ла Лиге и, в принципе, может и за тройку потягаться с «Атлетико». Но Лига Европы сейчас главнее — шанс на трофей реальный. Главная проблема — травма Ойана Сансета, человека, забившего 17 голов в 32 матчах Примеры. Без него атака басков станет куда более предсказуемой.

Хотя во встречах с «МЮ» не может быть ничего предсказуемого по определению! Вы же помните, как команда Рубена Аморима прошла «Лион» в четвертьфинале! 2:0 — 2:4 — 5:4 с развязкой в компенсированное к овертайму время. С этой командой ничего нельзя знать наперёд.

Диспозиция у «Юнайтед» такая же, как и у «Тоттенхэма», только место в таблице АПЛ чуть выше — 14-е. Команда тоже давно воспринимает матчи чемпионата Англии как тренировки с повышенным уровнем ответственности, а все силы брошены на Лигу Европы. Рубену Амориму непросто, хотя команда и прогрессирует. Летом перестройка продолжится. Но проводить её будет куда проще с путёвкой в Лигу чемпионов. Нужно всего лишь выиграть второй по силе еврокубок.

Шансы клуба из Бильбао выиграть турнир ставят чуть выше, 3.10, на «МЮ» дают 3.40. Очевидно, что победитель станет котироваться как минимум наравне с «Тоттенхэмом» в решающей встрече. Ну или будет явным фаворитом в противостоянии с «Будё-Глимт». Так что если делать ставку сейчас, то мы бы выбирали из этой пары. Рискнём и поверим в «МЮ». Всё же у «Атлетика» важная потеря в нападении, а глубина состава у англичан повыше. Характер у команды Аморима есть, его мы лицезрели в матче с «Лионом». Ставить же на «Тоттенхэм» за 2.55 кажется неразумным. Поэтому выбираем чемпионство «МЮ» за 3.40.

Ставка: «МЮ» выиграет Лигу Европы за 3.40.