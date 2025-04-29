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Арсенал — ПСЖ, прогноз на матч 29 апреля, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция, канал, время начала, экспресс на футбол

В Лиге чемпионов — полуфинал, а «Спартак» реабилитируется в Кубке России: экспресс
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на спортивные события 29 апреля 2025 года
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«Локомотив» сравняет счёт в серии с «Салаватом Юлаевым».

Весёлые выходные позади, но на буднях скучать тоже не придётся. Помимо Лиги чемпионов, есть Кубок России по футболу и борьба за Кубок Гагарина в плей-офф КХЛ. Всё — в экспресс на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Арсенал» — «ПСЖ»

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лондонцы на предыдущей стадии самого престижного клубного международного турнира победили мадридский «Реал» (3:0 и 2:1). Прекрасно организованная защита предопределила исход. Доступ к кислороду самому титулованному клубу Лиги чемпионов был напрочь отрезан. Вообще ничего путного тот создать не смог. Единственный гол забил благодаря «привозу».

Ни разу в этом сезоне в сетку ворот подопечных Микеля Артеты не попало больше двух мячей за встречу. Даже «Ливерпуль», которому «ПСЖ» с трудом забил один раз в двух матчах, не настолько хорошо обороняется. У «канониров» лучший показатель пропущенных мячей в текущем розыгрыше АПЛ. Но команду часто подводит реализация и не хватает мощи в атаке.

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С другой стороны, «ПСЖ» научился доминировать практически в любом матче, а потому у «Арсенала» появился конкурент. Вряд ли по содержанию будет разительное отличие от матчей парижан с «Ливерпулем». Ожидается столь же близкая и интересная игра, однако с минимальным количеством забитых мячей. В первой встрече вряд ли кто-то захочет рисковать, чтобы нарваться на гол.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Москва

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После зимнего перерыва «Спартак» выглядит не так устрашающе, как до него. Теперь за чемпионство бороться будет сложно. Болельщикам остаётся возлагать надежды только на то, что красно-белые хорошенько настроятся на Кубок России. На днях они потерпели досадное поражение на своём поле от ЦСКА (1:2). Нельзя проигрывать второе дерби подряд дома и лишаться шансов закончить сезон с трофеем.

Московское «Динамо» могло бы закуситься и доставить немало хлопот «народной команде». При одном важном условии — если бы встреча проходила на «ВТБ Арене». Бело-голубые крайне чувствительны к наличию поддержки родных поклонников. Без неё смотрятся совершенно неуверенно и неубедительно. В гостях у команды всего четыре победы, одержанные над середняками и аутсайдерам. Здесь всё красноречиво.

Кроме того, история очных встреч отнюдь не на стороне бело-голубых. Потерпели поражения в четырёх из пяти последних. Другая завершилась вничью. Нельзя сказать, что «Спартак» — явный фаворит. Однако в его победу верится куда больше. На «Лукойл Арене» красно-белые выиграли 9 из 14 встреч РПЛ. Сумеют выиграть и теперь.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

До недавнего выезда в Ярославль подопечные Виктора Козлова добыли в плей-офф всего лишь одну победу в гостях, причём только в овертайме. В Новосибирске с «Сибирью» и в Москве со «Спартаком» они, как правило, терпели неудачи, а прошли благодаря более убедительным результатам у себя дома, в Уфе.

В первой игре с «Авангардом» ярославский «Локомотив» пропустил первым, а затем уступил со счётом 1:4. Что-то похожее было и в первом матче с «Салаватом Юлаевым». Однако, как показала практика, адаптироваться к сопернику железнодорожники умеют очень хорошо.

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После поражения от омичей ярославцы выдали серию из трёх побед. Сейчас может быть то же самое. Как минимум вторую игру на своём льду они должны забрать. Во-первых, ехать в Уфу к нынешнему «Салавату» при 0-2 в серии — крайне опрометчивое допущение. Нужно восстановить баланс. Во-вторых, после победы гости наверняка немного расслабятся.

Экспресс на спортивные события 29 апреля 2025 года

  • Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Арсенал» — «ПСЖ» за 1.92.
  • Ставка 2: победа «Спартака» в матче с московским «Динамо» за 2.00.
  • Ставка 3: «Локомотив» обыграет «Салават Юлаев» за 2.00.

Общий коэффициент: 1.92 х 2.00 х 2.00 = 7.68.

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