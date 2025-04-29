В Лиге чемпионов — полуфинал, а «Спартак» реабилитируется в Кубке России: экспресс

Весёлые выходные позади, но на буднях скучать тоже не придётся. Помимо Лиги чемпионов, есть Кубок России по футболу и борьба за Кубок Гагарина в плей-офф КХЛ. Всё — в экспресс на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Арсенал» — «ПСЖ»

Лондонцы на предыдущей стадии самого престижного клубного международного турнира победили мадридский «Реал» (3:0 и 2:1). Прекрасно организованная защита предопределила исход. Доступ к кислороду самому титулованному клубу Лиги чемпионов был напрочь отрезан. Вообще ничего путного тот создать не смог. Единственный гол забил благодаря «привозу».

Ни разу в этом сезоне в сетку ворот подопечных Микеля Артеты не попало больше двух мячей за встречу. Даже «Ливерпуль», которому «ПСЖ» с трудом забил один раз в двух матчах, не настолько хорошо обороняется. У «канониров» лучший показатель пропущенных мячей в текущем розыгрыше АПЛ. Но команду часто подводит реализация и не хватает мощи в атаке.

С другой стороны, «ПСЖ» научился доминировать практически в любом матче, а потому у «Арсенала» появился конкурент. Вряд ли по содержанию будет разительное отличие от матчей парижан с «Ливерпулем». Ожидается столь же близкая и интересная игра, однако с минимальным количеством забитых мячей. В первой встрече вряд ли кто-то захочет рисковать, чтобы нарваться на гол.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Москва

После зимнего перерыва «Спартак» выглядит не так устрашающе, как до него. Теперь за чемпионство бороться будет сложно. Болельщикам остаётся возлагать надежды только на то, что красно-белые хорошенько настроятся на Кубок России. На днях они потерпели досадное поражение на своём поле от ЦСКА (1:2). Нельзя проигрывать второе дерби подряд дома и лишаться шансов закончить сезон с трофеем.

Московское «Динамо» могло бы закуситься и доставить немало хлопот «народной команде». При одном важном условии — если бы встреча проходила на «ВТБ Арене». Бело-голубые крайне чувствительны к наличию поддержки родных поклонников. Без неё смотрятся совершенно неуверенно и неубедительно. В гостях у команды всего четыре победы, одержанные над середняками и аутсайдерам. Здесь всё красноречиво.

Кроме того, история очных встреч отнюдь не на стороне бело-голубых. Потерпели поражения в четырёх из пяти последних. Другая завершилась вничью. Нельзя сказать, что «Спартак» — явный фаворит. Однако в его победу верится куда больше. На «Лукойл Арене» красно-белые выиграли 9 из 14 встреч РПЛ. Сумеют выиграть и теперь.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев»

До недавнего выезда в Ярославль подопечные Виктора Козлова добыли в плей-офф всего лишь одну победу в гостях, причём только в овертайме. В Новосибирске с «Сибирью» и в Москве со «Спартаком» они, как правило, терпели неудачи, а прошли благодаря более убедительным результатам у себя дома, в Уфе.

В первой игре с «Авангардом» ярославский «Локомотив» пропустил первым, а затем уступил со счётом 1:4. Что-то похожее было и в первом матче с «Салаватом Юлаевым». Однако, как показала практика, адаптироваться к сопернику железнодорожники умеют очень хорошо.

После поражения от омичей ярославцы выдали серию из трёх побед. Сейчас может быть то же самое. Как минимум вторую игру на своём льду они должны забрать. Во-первых, ехать в Уфу к нынешнему «Салавату» при 0-2 в серии — крайне опрометчивое допущение. Нужно восстановить баланс. Во-вторых, после победы гости наверняка немного расслабятся.

Экспресс на спортивные события 29 апреля 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Арсенал» — «ПСЖ» за 1.92.

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Арсенал» — «ПСЖ» за 1.92. Ставка 2: победа «Спартака» в матче с московским «Динамо» за 2.00.

победа «Спартака» в матче с московским «Динамо» за 2.00. Ставка 3: «Локомотив» обыграет «Салават Юлаев» за 2.00.

Общий коэффициент: 1.92 х 2.00 х 2.00 = 7.68.